南非90歲阿嬤酒莊主 老當益壯環保鬥士

我要評比

南非開普敦高齡90歲阿嬤艾爾格是名酒莊主人，每日巡視處處裝設太陽能的葡萄園，致力環境保護，且熱愛生命疼惜動物，耗巨資購買無人機捐贈野生動物園，防止盜獵行為。

艾爾格（Patricia Werdmuller von Elgg）1927年出生於印度，2歲渡海到英國讀寄宿學校，6歲開始對太陽能產生興趣。二次大戰期間是名信號員，1948年移民南非從事家畜養殖，發明光聚合物，獲得專利權。

90年代，艾爾格搬到西開普敦省的麥克葛瑞格（McGregor），2003年購得27公頃荒煙蔓草、飽含不良物質和有害生物的土地。基於愛護地球堅持有機耕種的理念，她研發出一套生氣蓬勃的生態系統，開始在這塊土地上開墾葡萄園。

在獲得家人與合夥人的齊力支持下，艾爾格全心投入酒的世界，以酒國新手身分孜孜不倦鑽研葡萄栽培知識和技術，以及虛心學習園林管理方式，漸漸地葡萄樹開始長出優質葡萄。

2006年她賣出豪特貝莊園（Hout Baii Farm）第1批葡萄，2014年生產第1瓶索拉瑞有機葡萄酒（Solara Organic Wines）。

南非媒體「周日時報」（Sunday Times）今天引述艾爾格長子奧托（Otto von Elgg）報導，他的母親極為重視對野生動物的保護，投資數百萬鍰購買無人機，捐獻克魯格國家野生動物園（Kruger National Park），監控盜獵行為。

目前索拉瑞有機葡萄酒受到許多酒商青睞，對此，艾爾格說：「我將永遠竭盡所能防止環境汙染，愛護地球的大自然與動植物。」1060222

(中央社)