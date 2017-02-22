高中木棒聯賽 興大附農完封東體

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高中棒球聯賽硬式木棒組進入12強爭霸，今天在嘉義市立棒球場，興大附農王牌左投王志庭8局無失分，助球隊2比0完封東大體中，挺進八強。

前5局雙方投手戰，6局上興大2人出局，李丞齡安打上壘又盜上得點圈，姚雨翔中外野安打，攻下全場第1分。8局上興大林崑泰二壘安打，李丞齡適時安打，打回第2分。

東體6局下發動攻勢，同樣在2人出局後攻占二、三壘，但結果沒有得分。

王志庭左投、又有球速，8局封鎖東大體中，飆出6次三振，共用117球，只被敲出3支安打，無失分。興大附農下一戰是24日中午對上強敵穀保家商。

王志庭表示，經過長期聯賽身體有些疲憊，球速沒有前幾場快，不過狀況還不錯，靠著控球穩住場面。王志庭用球數達117球，依聯盟規定必須隔2場才能投球。

另外一場12強賽事，普門高中以9比0擊敗嘉義高中，下一戰是24日上午出戰高苑工商。1060222

(中央社)