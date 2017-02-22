軌道出狀況 桃市議會藍黨團籲請機捷暫停試營運

我要評比

桃園機場捷運軌道出狀況，桃園市議會國民黨團書記長徐玉樹要求桃捷公司勿為通車而通車，建議在完成檢測前暫停試營運。桃捷公司則強調通車營運有其標準，不會拿乘客安全開玩笑。

桃捷公司回應表示，4522項故障工單經過初勘、履勘和第三方公證驗證等程序考核後，已改善並達通車標準，桃捷公司依大眾捷運法通車，旅客安全、行車穩定始終是首要目標。裂縫鋼軌切下後請原廠取回檢視，後續也會委託第三公正單位科學分析原因。

(中時)