論蔡習會機率 黃介正：可能性很低

淡大戰研所的黃介正博士認為，政府可以把握在十九大之前兩岸對話窗口，只要釋出善意，大陸應該能夠接受。(圖/中時電子報 陳信翰攝)

美國總統川普在當選後，很快就造成了美中台三邊關係波瀾，包括川英通話、川普拿一中政策做籌碼等，不過到了川習通話後，川普同意「信守我們的一個中國政策」，一切又暫告平息。未來的美中台局勢該如何分析? 中時媒體集團的戎撫天總主筆專門訪問淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正博士。

黃介正教授在接受戎總主筆訪問時認為，川英通話對台灣仍是利多於弊，台灣因此事浮上了國際主流媒體的討論，讓國際認識了台灣的女性總統，都算是正面宣揚台灣形象。至於隨後發生的川習通話，倒是並不算意外，畢竟兩大國總是必須對話，重點是為何是這個時機?是誰在穿梭其間?較合理的判斷是，他的外交政策幕僚，以及在他眾多的商界朋友的居間穿梭，他的朋友絕大多數都在中國大陸有著大量投資與相關利益，他們可能對川普勸說，不管是善意提醒或是強勢的警告，都希望他不要為了一中政策上與大陸造成僵局，使得川普接了這通電話，同意維持以往美國政府的一中政策。

至於習近平會不會為了一中政策爭議，就升高對美國的對抗態度？黃介正教授不認為會到如此地步，習近平有他的政治布局，他要面臨的考驗是在今年下半年會舉行的中共十九大，他絕不希望在十九大召開前，在對美關係上發生了難以撫平的衝突與對抗，要是不擺平此事，在人大常委會上被質疑領導能力，對習近平的政治地位是有不良影響的。

黃介正教授認為，習近平當然希望在十九大之前，一切平安無事，包括兩岸關係。因此十九大是個發展兩岸關係的重要關卡，台灣可以評量在十九大之前可以為兩岸關係做些什麼，或者不要做些什麼。

假如習近平在十九大上沒有遇到波瀾，那麼他的政治地位應該能夠更為鞏固，也就會想拚自己的歷史功業，比如「建立中華民族的偉大復興」，或是解決懸而未決的兩岸現況。因此要是在十九大之前，我方可以提出開明的政策聲明或是善意，使得在十九大期間，兩岸問題不至於尖銳的爭議議題，那麼習近平也能給予我方相對的善意回饋。

因此這就能解釋中國社會科學院台灣研究所所長周志懷曾經釋放的幾個重要訊息，周志懷曾說過在不違背「一中原則」內涵下，兩岸可在「九二共識」外，另尋新共識，這算是習近平所透露出來，兩岸解除僵局的新路。

那麼要是兩岸有了新共識的談話基礎後，會不會出現「蔡習會」呢? 黃介正教授談認為「可能性很低」，今年注定是絕無可能，因為在十九大之前的風險太高，而十九大之後又顯得不急迫。另外習近平已經與馬英九會面過了，他已經完成了自己的歷史地位，卻沒有必要為蔡總統也建立歷史地位。更重要的是兩岸高層的會晤，需要長時間的幕僚作業與互信，在這方面現任政府明顯缺乏足夠的大陸事務人才，這是蔡政府必須努力的地方。

此外記者也問道，最近陸委會製播了一部勸導不要詐騙的影片，在兩岸高層處於低檔的情況，陸委會還有什麼功能? 黃教育認為，只要陸委會願意推動兩岸進展，那麼陸委會還有一些功能，比如說，我們還有很多兩岸人民往來的限制，特別是對大陸人士來台設了很多限制，陸委會可以在這些與民眾最相關的地方持續改進，使兩岸交往便捷化，並且對對陸配提供關懷與協助，提供產業人才良好待遇，這都能提升陸委會的功能。

(中時電子報)