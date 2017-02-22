初代「反共義士」 中時老報人憶兩岸戰爭與和平

1954年，中華民國政府在台北中山堂前為韓戰「反共義士」舉行「一二三自由日」慶祝大會，可他們嚴格來講並非戰後第一代的「反共義士」。（岳振提供）

提到「反共義士」四個字，人們往往想到的是14,000名在韓戰中遭到聯合國軍隊俘虜後，選擇來台灣投奔中華民國的前中國人民志願軍官兵。要不然，就是在兩岸對峙時代駕駛著戰鬥機或轟炸機冒著生命危險飛來台灣，選擇奔向自由的解放軍飛行員。然而中華民國政府對中共的壓制．早從1927年就伴隨著「清黨」開始，因此他們絕對稱不上是最早的「反共義士」。

好巧不巧的，目前定居基隆，在《中國時報》服務超過30年的老報人唐志成先生，就是1946年脫離共軍，重新回歸國軍陣營的戰後第一代中華民國「反共義士」。在接受《中時電子報》的專訪中，他不僅介紹了日本、國民黨與共產黨在蘇北淪陷區鬥爭的情況，而且還以老報人的獨特身份，娓娓道來了海峽兩岸70年來的分分合合。

追隨余紀忠先生30年的《中國時報》老報人唐志成，本身也是兩岸交流史的活寶庫。（許劍虹攝）

家破人亡的戰亂人生

唐志成老先生出生於1927年，老家位於江蘇省北部的宿遷縣。其父唐家友是水泥工人，大他10歲的哥哥唐秀龍則是理髮師。雖然家境不算富裕，但是因為父親與哥哥相當賣力的工作，他們一家人的生活本來還算過得去。只是伴隨著對日抗戰的爆發，還有蘇北大鎮徐州在1938年5月的淪陷，戰火的腳步也越來越逼近唐志成的故鄉宿遷。

來自宿遷的江蘇省主席兼89軍軍長韓德勤將軍，率領國軍與游擊隊的弟兄在蘇北組織頑強的防線抵抗日軍攻勢。在韓德勤的號召下，包括唐秀龍在內的宿遷子弟們要不加入89軍，要不然參加游擊隊走上前線抵抗侵略者。不過唐志成卻也因此，再也看不到從小替自己理頭髮的哥哥了。可能因為受不了大兒子後失蹤的打擊，老父親唐家友也在唐志成10歲的這一年去世。

緊接著，日本陸軍航空隊對宿遷展開無差別轟炸，逼得唐志成好幾次要與相依為命的母親蕭氏一起躲警報。年幼的他，親眼到許多戰火帶來的悲劇。其中令唐志成印象最深刻的，是日本人投下的炸彈落入了他鄰居的房子裡面，將在客廳裡休息的一位老奶奶當場炸死。種種人間慘劇，讓唐志成與走過抗戰歲月的大多數來台外省人一樣，打從心底無法對日本這個國家產生好感。

日軍富永旅團於1938年11月22日攻陷宿遷，全殲擔任城防的第89軍33師198團。在激烈的交戰過程中，同是宿遷人的198團團長劉振璜與副團長吳紹文壯烈殉國。可能是預料到日軍即將在縣城內展開屠殺，唐志成的母親趕緊帶著他到城外項里鄉的外婆家避難。這個明智之舉，不僅讓老先生保住了一條命，而且也不用去親眼見證許多不必要親眼目睹的殘酷屠殺畫面。

只念過幾天私塾的唐志成，在擔任校長的仕紳劉子陽先生的鼓勵下進入頂里初級小學，從二年級開始讀起。不過在讀完四年級的初級小學小學課程以後，在班上成績優異而且還一度跳級的唐志成，終究還是受到家裡經濟環境的限制無法繼續進入高級小學深造。為了協助在雞蛋工廠上班的母親紓解壓力，他也被迫提早適應社會，到縣城裡做一些小生意。

唐志成在《中國時報》工作時的老名片，也被他完整的保留了下來。（許劍虹攝）

國共衝突白熱化

伴隨著太平洋戰爭的爆發，大量原先駐紮於中國戰場上的日軍被調往東南亞戰場支援對英美盟軍的戰鬥。除少數滯留的日軍外，宿遷的防衛工作由兼任蘇淮特別區行政長官與和平建國軍第1集團軍司令郝鵬舉將軍負責。在汪精衛南京國民政府的帶領下，宿遷成立了由前維持會會長徐善東擔任縣長的縣政府，並且再度掛起了青天白日滿地紅國旗。這些改變，讓唐志成感受到老家又重新回到了中華民國的懷抱之下，感覺非常興奮。

為了爭取中國人的支持打「大東亞聖戰」，日本人對待宿遷縣民眾的態度也有了186度的變化。宿遷是西楚霸王的故鄉，每次日本高官來訪，都一定會在汪精衛政權官員的陪同下，去參拜項羽與虞姬，彰顯對中華文化的敬重。從1942年開始，每年由宿遷縣政府舉行「雙十節」提燈遊行，也都會有日本軍人跟著一起參加。

看著日本人來參加中華民國的國慶，宿遷縣民在抗戰爆發後累積了將近四年的「亡國奴」怨氣，算是暫時得到了宣洩，但是唐志成表示大家對日本人的痛恨卻從來沒有停止過。雖然自己是沒有被強迫向日軍鞠躬的經驗，老先生表示他們小孩子看到日本人都是閃得遠遠的。日本人企圖灌輸「中日同文同種」與「大東亞共榮圈」的宣傳，也都遭到中國人的暗中抵制。

日本人試圖以西方人從鴉片戰爭到八國聯軍時代侵略中國的歷史，拉攏淪陷區老百姓與自己一起抵抗英美勢力。宿遷老百姓常常在日本人的要求下，參加以反對「英美帝國主義」為宗旨的群眾運動，而且只要是寫到「英」、「美」兩字就一定會在左邊加上一個「犬」字邊，意思就是告訴中國人，英國人與美國人都不是人類，只需要視為畜牲看待就可以了。

只是這類以反西方為訴求的宣傳，對於大多數老百姓而言成效有限。日本人禁止中國人學英文的政策，不僅沒有得到積極響應，唐志成表示大家還私底下抱怨孩子們失去了多學習一種語言能力的機會。從1944年夏天開始，美軍B-29超級空中堡壘式轟炸機編隊時常經過蘇北上空，飛往日本執行戰略轟炸任務。看到此一壯觀畫面的中國人，沒有一個不是熱血沸騰的。

進入戰爭末期，日軍陷入了四面楚歌的狀態，就連郝鵬舉將軍麾下的和平建國軍官兵，也相信日本戰敗只是時間上的問題。在蘇北地方上取而代之的，是國民黨與共產黨游擊隊之間的武裝衝突。1940年10月，8路軍第5縱隊司令員黃克誠率部南下進入蘇北，支援新4軍擊潰了國軍第89軍。隨後8路軍第5縱隊被改編為新4軍第3師，並在黃克誠領導下開闢了蘇北抗日根據地。

利用日軍集中兵力，掃蕩國軍魯蘇戰區主力東北軍第57軍的機會，新4軍不斷出擊，併吞國民黨與其他派系的民兵武裝後逐漸發展壯大。待57軍的抵抗土崩瓦解以後，蘇北抗日根據地便取代了魯蘇戰區，成為挑戰日軍與汪精衛政權的主要力量。為了防範共產黨的擴張，汪精衛於1944年1月成立了行政範圍涵蓋江蘇省北部與安徽省北部的淮海省，並委任郝鵬舉將軍出任省長一職。

剛進入媒體界，意氣風發的年輕記者唐志成。（唐志成提供）

被俘成為8路軍

老先生在抗戰期間並沒有親眼看到過新4軍，但是他藉由鄉親們的口耳相傳瞭解共產黨擅於運用「人海戰術」進攻日軍、和平軍與國民黨游擊隊控制的據點。每次他們發起攻勢，倒大楣的老百姓都會被迫組成民兵打先鋒，替新4軍正規部隊擋子彈，傷亡非常慘重。雖然有許多人把共產黨是為打擊日本侵略者鐵路運輸線的「扒路軍」，但是更多人對毛澤東提出的「人民戰爭」卻非常害怕。

為了反制共產黨的「人民戰爭」，徐善東在省長郝鵬舉將軍的要求下，派出自衛隊配合和平軍作戰，主動出動打擊新4軍。到了戰爭的最後一年，就連唐志成這些未滿20歲的少年，也都被編入自衛隊，在日本教官帶領下接受軍事訓練。唐志成表示，這支自衛隊是國民黨反共抗俄的先鋒部隊，由數十名青壯年官兵組成，打起新4軍來絕不手軟。

由於蘇北抗日根據地的共軍部隊大多數也是以民兵為主，裝備三八式步槍的自衛隊還可以有效應付。更重要的一點，是原本抗日的國民黨游擊隊也出於打擊新4軍的目的，與自衛隊、和平軍甚至日軍建立了共同防共的夥伴關係。無論是自衛隊、和平軍還是國民黨游擊隊都穿著一樣的黃色制服，軍帽上也都有青天白日帽徽，大家都是中國軍人，也是並肩抵抗蘇聯侵略的反共戰友。

然而蘇北抗日根據地的新4軍，卻因為多年抗擊日軍累積而來的威望，還有在地方上實施「土地改革」成功得到的民心，多次擊退反共聯軍的攻勢，自衛隊官兵死傷慘重。唐志成告訴《中時電子報》，當時他在自衛隊裡面從事的是內勤工作，所以很幸運的沒有到前線與共產黨交戰過。只是到了1945年8月初，隨著日軍主動從宿遷撤出，新4軍終於對唐志成的老家發起了最後攻勢。

和平軍、自衛隊、國民黨與反共的老百姓知道日本人一走，自己絕對沒有能力抵禦新4軍的攻勢，自己肯定會遭到共產黨報復，所以堅持要與向徐州方向集結的日軍一起撤退。身為自衛隊一員的唐志成沒有選擇，必須要跟著隊伍一起離開宿遷。唐志成還記得臨走前，母親還特別準備了紅燒魚給他吃。不過他萬萬沒有想到的是，這居然是與母親最後一次的見面。

中日兩國的軍人與蘇北民眾沿著隴海鐵路一路走到了新安鎮，並且在那裡聽到了日本投降的消息。一聽到戰爭結束，現場無論是中國人還是日本人，是軍人還是老百姓，沒有一個不感到歡喜愉悅的。對中國人而言，這意味著自己從「亡國奴」搖身一變成為戰勝國國民。對日本人而言，則意味著回家的日子將伴隨著戰爭的結束來臨。

不幸的是，由於宿遷已經落入共產黨之手，唐志成等自衛隊成員不能回家。他們被迫要跟著和平軍與國民黨一起往徐州前進，到那裡向國軍正規部隊投降並接受改編。為了迴避新4軍的追擊，他們刻意繞道經過山東省南部再進入蘇北的徐州。可沒想到他們在途中居然誤闖到了8路軍的地盤，整個部隊在與共軍交戰的過程中被擊潰，唐志成也因此跟著200多名官兵一起被俘。

剛到台灣不久的唐志成（右後方第一個），與協助他來台的老國代楊克儉（右前方第一個）一家人合影。楊克儉的兒子，唐志成的老隊長楊國忱不幸滯留大陸。（唐志成提供）

第一代的「反共義士」

原本十分擔心遭到共產黨報復的唐志成，在被俘以後發現8路軍的紀律遠比自己想像的還要好。8路軍不只沒有傷害一個俘虜兵，而且對待他們這些前自衛隊、和平軍與國民黨還完全可以用「親如兄弟」來形容。從班長到一般的共軍士兵，對俘虜兵給予無微不至的關照。進到村落裡面，看到老百姓也是貫徹共軍「三大紀律、八項注意」的精神，看到老人家就是「老大爺」與「老大娘」的叫。

共軍不僅不沾老百姓的一草一木，還幫忙他們耕田做工與打掃街道，很快就取得了人民的支持。加入8路軍不久，唐志成很幸運的又因為國共兩軍在馬歇爾（George C. Marshall）將軍的要求在1946年1月13日停戰，得以迴避調轉槍口打國軍自己人的悲劇。隨著緊張的局勢逐漸緩和下來，中共的一些真面目也慢慢浮現於唐志成老先生的眼前。

唐志成發現中共並沒有真正信任他們這些俘虜兵，因為每天晚上站崗的時候，8路軍一定都會派遣一名可以信賴的「自己人」搭配被俘人員。其目的，就是怕這些政治可靠性不強的留用人員趁機逃跑。這樣的態度，令唐志成感到相當不舒服，因此有了投奔國軍的想法。而當時國軍的陣地，距離8路軍也不過不到2000公尺的距離。

投奔自由的機會，在1946年初夏來臨。有一天，8路軍不知道是出了什麼問題，居然讓唐志成與他在自衛隊裡面的夥伴，來自鹽城的老石一起站崗。在說服了老石與自己一起逃走後，唐志成考量到如果攜械逃亡被中共抓回來，將面臨嚴重的懲罰，所以他們倆人決定丟掉手中的三八式步槍，只留下用來自衛的手榴彈一塊脫離了共軍。

當時正值收麥子的季節，唐志成與老石在夜間的掩護下，於麥叢中慢慢前進。等到距離國軍陣地只剩不到1,000公尺處時，他建議老石可以停止前進了，因為如果兩人繼續摸黑前進，很可能被友軍誤會是進攻中的共軍而遭到誤擊。他們一直等到天亮，才舉著雙手往國軍陣地走去。唐志成與老石回到了國軍部隊的陣地後，得到了熱誠接待，並被送到徐州的「歡迎投誠共軍招待所」收容。

從此刻開始，唐志成便成為了抗戰勝利後中華民國第一代的「反共義士」。他得到這個頭銜的時間，比韓戰「反共義士」還要早了整整八年。重返國軍陣營以後，老石返回鹽城老家擔任水上警察，唐志成則選擇報考交通警察。他被派往遼寧省的綏中縣，在由國大代表楊克儉之子楊國忱指揮的鐵路警察大隊服務。

於東北待了一年左右，老先生又跟著楊國忱大隊長一起離開部隊，到中華民國首都南京投靠其父親楊克儉。在南京的這段時間，唐志成培養出了觀察國家大事的習慣。此刻中華民國政府在蔣中正領導下，將西方選舉制度引入古老的中華大地。許多現今在台灣時常上演的民主亂象，其實在那個中國逐漸走向開放的歷史階段就已經上演。

最令唐志成印象深刻的，是他看到來自廣東與廣西兩省的國大代表，居然因為《救國日報》記者報導他們坐霸王車與吃飯不付錢的行為，集體搗毀了該報報社。比起解嚴後台灣的立法委員在國會殿堂大打出手的行為，早年大陸的國大代表們一點也不惶多讓。中華民國在大陸實施的民主，最終因為共產黨的崛起與壯大而胎死腹中。

透過老國代楊克儉的幫忙，唐志成在徐蚌會戰結束後進入空軍地面防衛司令部擔任文書兵。1948年12月28日，他隨空軍地面防衛司令部的官兵們在上海搭上駛往基隆港的招商局輪船。唐志成站在輪船的甲板上，一邊看著距離越來越遠的外灘，一邊想著還在老家的母親不禁悲從中來、他忍不住高喊「上海！我什麼時候才能再投入你的懷抱？」

《中國時報》記者唐志成與經國先生，還有《聯合報》記者李公威三人合影留念。（唐志成提供）

見證兩岸和解

這也是1987年兩岸開放以前，唐志成最後一次看到中國大陸的景色。他於1948年12月31日從基隆上岸，正式展開了在台灣的人生旅程。熱愛寫文章的唐志成，因為替防衛司令部寫壁報而得到文書上士趙子荊的賞識。透過這一層關係，他在1950年離開部隊，進入位於台北市衡陽路，由軍方經營的《掃蕩報》工作，成為了真正的媒體人。

《掃蕩報》解散後，他前往基隆《大生報》任職，並就此在雨港定居下來。1964年，唐志成進入《中國時報》的前身《徵信新聞報》擔任基隆特派記者。超過半世紀的記者生涯，讓他親眼見證了兩岸如何從相互對立走向交流與和解的。其中最有趣的，是身為第一代「反共義士」的他，居然有機會於1954年1月26日在基隆港歡迎從韓國戰場歸來的第二代「反共義士」。

唐志成還記得，當時他熱烈鼓掌歡迎韓戰「反共義士」的到來。結果其中一位前中共志願軍士兵居然走了過來，塞了一面紅布到了老先生手裡。他把紅布打開一看，居然是簽滿志願軍姓名的青天白日滿地紅國旗，讓唐志成陷入了很長的一段深思，因為這形同是兩代「反共義士」的靈魂交會。因為現場有那麼多歡迎「反共義士」的群眾，那位士兵為什麼偏偏看上了唐志成呢？

擔任《中國時報》駐基隆特派記者的這段時間，他不眠不休的每星期工作七天，每天一定交3,000字的新聞給報社，而且每條新聞都是獨家報導。雖然曾經有到彰化擔任特派員的機會，但是熱愛寫文章也熱愛基隆的唐志成拒絕了升官的好機會，因此獲得了余紀忠先生的賞識。隨著時間慢慢的流逝，阻擋海峽兩岸交流的冰山也逐漸融化。

1984年的洛杉磯奧運，是自1949年兩岸分治以來，來自台灣與大陸的運動員首次一起參加的奧運會。有鑑於《聯合報》可透過在美國的子公司《世界日報》快速取得中華台北代表隊的訊息，思想開明的余紀忠老先生允許《中國時報》派往洛杉磯的記者多報導大陸隊選手的獲獎消息，來吸引台灣讀者的眼球。這在蔣經國統治下的台灣，當然是政治禁忌。

雖然《中國時報》為此引來了許多不必要的麻煩，但是看著台灣讀者為兩岸中華健兒不斷贏得獎牌喜極而泣的畫面時，包括唐志成在內的老報人都感到值得。開放探親以後，唐志成在同樣服務於媒體界的兒子唐復年陪同下於1996年返鄉。不幸的是，唐志成的母親蕭氏已經於60年代去世。更不幸的，則是老母親的墳墓在文化大革命期間被剷平。

所以回到故鄉，老先生不僅看不到親人，甚至給母親掃墓的機會都沒有了。他唯一能夠做的，就是去找早年讓他讀書的劉子陽校長。結果一打聽才知道劉子陽校長在文化大革命時也遭到紅衛兵背叛，還沒等到平反就已經離開了人世。最後他只能與劉子陽校長的遺孀取得聯繫，並贈送了她4,000元人民幣與來自台灣的健康食品來報答師恩。

利用造訪南京的機會，他還與昔日頂里初級小學的同學楊思源會面。此刻對方已經成為了中國人民解放軍的離休幹部，他本人則是早年參加反共自衛隊，後來又跟著中華民國政府到台灣的國民黨新聞老兵，兩人見面不勝唏噓，感嘆那場將青梅竹馬的兩兄弟分隔兩地的內戰毫無必要。後來唐志成回到台灣，仍持續與老朋友保持聯繫，直到楊思源去世為止。

儘管從鄉親父老口中，得知了毛澤東時代許多中共倒行逆施的暴行，但是唐志成仍對大陸在改革開放後取得的成就感到欣慰。尤其是對共產黨以項羽故鄉為景點把宿遷開發為觀光聖地，更是讓他感到讚不絕口。同時在他看來，中共重新重視起項羽，似乎也代表著大陸重新擁抱起了中華文化。所以對於大陸未來的發展，唐志成持非常樂觀的態度。

走遍大陸大江南北，唐志成表示今天的中國與他小時候長大的那個中國已經非常不一樣了。從1945年當上自衛隊隊員開始，老先生的從軍身涯始終與反共兩個字緊密聯繫在一起，甚至他也因此成為了「反共義士」。因此唐志成以《中國時報》資深媒體人的身份，強調無論如何台灣與大陸不能夠再回到過去那個殺得你死我活的時代，而是應該攜手合作追求中華民族的未來與發展。

(中時電子報)