U23一轟打出信心 陳重羽進職棒「準備好了」

陳重羽。（資料照，中職提供）

身為難得的「攻擊型」捕手，中華培訓隊成員陳重羽一直是中職渴望的人才，去年他婉拒中職球團的開價，沒有投入選秀，但10月底U23世界盃的一轟，打起他的自信心，也讓他確定自己已準備好挑戰職棒舞台。

目前就讀國立體大3年級的陳重羽，蹲捕表現出色，再加上優異的打擊能力和腳程，被視為是中職選秀首輪熱門人選，甚至有機會旅外發展，去年就有中職球團與他接觸，讓他有意投入選秀，但猶豫許久後還是沒遞交報名表，陳重羽說：「我覺得自己還沒準備好。」

陳重羽大一起就進入中華培訓隊，去年10月赴墨西哥參與U23世界盃，也成為重要的轉捩點，其中外籍打擊教練克魯茲及雙胞胎弟弟陳重廷對他幫助最大，陳重羽笑說：「之前都聽不太懂克魯茲在講什麼，打得好他會鼓勵，打不好他也會念，但有一次跟弟弟討論之後，隔天比賽就開轟，從那之後就沒有再被(克魯茲)罵了。」

在U23世界盃中對上澳洲隊一戰，陳重羽敲出大學生涯首轟，好似突然「開竅」了，他提到：「之前自己的缺點滿多的，但後來都知道克魯茲在講的是什麼意思，現在也知道自己要做什麼，心裡比較踏實。」透過和弟弟在飯店房間裡打寶特瓶蓋練習，陳重羽說：「最大的成長是知道自己該怎麼出力。」

經過U23世界盃的洗禮，陳重羽表示：「之前會一直問自己，去年沒選會不會可惜，但打完U23，我不後悔去年沒選，從墨西哥回來之後，自信心增加很多，我也才決定我(今年)想選秀。」陳重羽說：「我覺得今年我準備好了，不是說馬上可以上去表現，是自己心裡已經做好挑戰職棒的準備。」

就讀文化大學的弟弟陳重廷也有意進入職棒殿堂，雖然被球探認為是目前業餘最佳三壘手，但陳重廷心態上卻沒有哥哥這麼篤定，陳重羽說：「弟弟還在猶豫，我跟他說，不要管別人怎麼講，先問自己準備好了嗎？」

(中時電子報)