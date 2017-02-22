美航母南海秀肌肉 下一步行動引關注
美國航空母艦卡爾文森號打擊群抵南海，並在臉書公布照片。這是總統川普上任後美軍首次執行南海任務，美方強調這是例行任務，各界關注美艦近日是否會駛近中方人造島。
卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦戰鬥群在官方臉書（Facebook），公布多張近期演練的照片，包括15日進入南海前，F/A-18黃蜂式戰鬥機飛行員在甲板起飛前的自拍與多張空中飛行照。
照片還包括，18日拍攝MH-60S黑鷹直升機在卡爾文森號甲板起飛與降落，飛行員與艦上機組人員準備的情況。
F/A-18黃蜂式戰鬥機19日繼續在南海海域進行起降訓練與空中飛航，照片顯示，機組人員引導飛行員起飛，並進行飛行前檢測。
卡爾文森號依「慣例」於臉書主動公開訓練照片，叫陣和展示肌肉的意味濃厚，但仍依五角大廈一貫口徑強調，這是打擊群在西太平洋海域的例行計畫，卡爾文森號雖隸屬於第3艦隊，但70年來，已在相同的太平洋海域執行任務。
卡爾文森號戰鬥群的任務在川普（Donald Trump）就任前即已安排，美國海軍時報（Navy Times）早前報導，進入南海需要川普最後決定。
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）與中國大陸外交部長王毅，17日在德國波昂出席20國集團（G20）外長會議期間首次會晤，中方強調雙方要維繫建設性關係，不過美方已決定在南海展開新一波任務，雙方都未公布會談細節。
多位美國專家指出，卡爾文森號在南海進行的是例行任務，不是「自由航行任務」，也就是說，美國軍艦不會進入中國南海人造島12浬範圍，挑戰中方的主權宣示。但海軍時報報導，美艦可能再度挑戰中方在南沙，甚至西沙的宣示。
海軍18日在新聞稿中指出，卡爾文森號進行的是「例行任務 」（Routine Operations）。各方高度關切川普政府的南海政策，以及打擊群在任務期間，是否有進一步行動。1060222
(中央社)
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