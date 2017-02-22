六月愛酸他「下半身不行」 張書豪被18禁惡夢嚇醒

六月與張書豪、黃遠飾演三姐弟。（TVBS）

《酸甜之家》演員群感情好。（TVBS）

賀一航、柯淑勤演夫妻超逗趣。（TVBS）

張翰、六月演夫妻。（TVBS）

林予晞、黃遠飾演一對姐弟戀情侶。（TVBS）

六月與張書豪、黃遠在公視、TVBS新戲《酸甜之家》飾演三姊弟，戲外也感情好、愛鬥嘴，22日劇組在桃園市的主場景開放探班，張書豪對媒體指控「姊姊霸凌我」，爆六月經常虧他下半身太弱、腿超細，暗指他「不行」，深覺男性自尊被踐踏的他，氣得牙癢癢，也許是心理陰影太大，張書豪不好意思地說，有晚竟然夢見六月又在刺激他，結果他最後是從「18禁」的惡夢中驚醒過來！

張書豪說自己戲裡戲外都被姊姊六月霸凌，六月則反控他回起嘴來尺度更寬，張書豪解釋：「因為姊姊都在男性雄風上攻擊我，我承受不住。」六月爆料：「他還因為我做惡夢。」眾人立即追問張書豪到底夢見什麼，起先張書豪一直不好意思說，因為夢境內容太限制級了，後來才吞吞吐吐地說自己夢見有一天只有他跟六月在梳化間，旁邊還有一張床，結果六月又過來開始取笑攻擊他「遜啦」、「小東西」，他氣到惱羞嗆「妳不要逼我噢」，因為不堪繼續被言語霸凌，「就發生了那件事！然後就驚醒了。醒來發現女友在旁邊，心想怎麼回事…？」他隔天泡去找六月質問「妳怎麼可以入我的夢欺負我」，六月聽完他的「惡夢」後哈哈大笑，還虧他：「原來你對我有遐想、綺念？」林予晞也虧張：「是不是喜歡SM的M？」飾演爸爸的賀一航想搞清楚究竟誰霸凌誰，忍不住問：「那是誰在上面？」全場一陣大爆笑。

除了張書豪做了18禁的「反霸凌惡夢」，六月也透露她再度做了胎夢，連續兩胎都做了準確胎夢的她，去年懷孕時已夢見第三胎會在明年7月17日出生，前幾日夢到今年9月懷孕，甚至夢中還出現老公李易的天后好友蔡依林，替他們的兒子的取好名字了，就叫「李昕甫」。

問她是否夢到別人的也一樣準確，六月表示自己夢過黃小柔懷孕，結果不久她真的傳出懷孕的消息，最近則是夢見方志友跟老公楊銘威吵離婚，原因是因為方志友不想生第二胎，方志友聽完這個夢境立刻回應：「不會不會！我會開始努力第二胎。」

六月劇中老公、準爸爸張翰透露懷胎5個月的老婆林利霏懷的是女寶寶，他拍這部戲不但有六月、方志友可諮詢育兒經驗，六月也大方將整批育嬰用品都交接給他！他靦腆地說：「等了很久，終於等到了！」原本設想自己32歲結婚生子，到了42歲才如願，現在的他就是全力做到讓老婆做個開心的準媽媽，也打算殺青後去上準爸爸課程。

張翰回想剛得知老婆懷孕1個多月時，因未滿3個月的禁忌不敢跟別人說，趁著六月與方志友大聊媽媽經時，他湊在旁邊聽，還不時問哪個牌子擠奶器好用？月子中心怎麼選？六月一聽就知道「一定是有喜事」，她笑說：「有一天張翰就很開心地跟我說：我星期六要去結婚了！」

(中時)