《美好年代-經典版》23日登場 重拍新結局
青春純愛大戲《美好年代-經典版》2月23日，起每周一到五、晚間8點到10點於中天綜合台再度登場。為了更貼近粉絲，該劇今天（2月22日）下午舉辦「美好年代憶起美好同樂會」，由製作人王珮華率劇中「小鮮肉」黃仁德、安俊朋與粉絲相見歡。
《美好年代》去年播出時，「季杰」黃仁德、「顧俊朋」安俊朋各有支持粉絲。尤其是「溫小光」劉奕兒與「季杰」未修成正果，讓「季光」CP派粉絲心碎；黃仁德開玩笑說，「當時知道結局時，忍不住要翻桌」，但也不諱言，無論是「季光」或「朋光」都是好的結局。安俊朋則坦言，當初拍攝時，認為小光跟季杰在一起機率比較大，這次新版本會讓大家看到不一樣的東西。
製作人王珮華加碼爆料，去年在劇本結局未定案前，劉奕兒曾私下打電話給她說，希望溫小光跟顧俊朋在一起，因為俊朋很有安全感，「劉奕兒說，如果不是跟俊朋在一起，記得事先跟她說，她要做心理準備」，惹得王珮華笑回「到底要做什麼準備？」王在場還開玩笑說：「我終於把這件事說出來了！」
王珮華說，當初的劇情是依據演員、觀眾反應陸續調整，去年播出的版本在內部也經過激烈的討論，被問到這次經典版溫小光到底情歸何處，王珮華未鬆口，只說希望透過這次的結局，「告訴觀眾只要自己過得精采，就會遇到對的人，老天一定會給予最好的安排。」
(旺報)
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