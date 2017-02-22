金正男案 馬國:盡速讓越方探視段氏香

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越南快訊新聞網站報導，馬來西亞外交部長阿尼法表示，將盡速讓越南駐馬來西亞大使館人員探視被大馬警方逮捕，持越南護照、涉嫌毒殺金正男的段氏香。

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日在吉隆坡機場遇刺身亡，馬來西亞警方隨後逮捕1名持越南護照的段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）女嫌犯，這名女嫌護照上資訊顯示，她生於1988年5月31日，出生地是越南南定（Nam Dinh）。

報導指出，越南副總理兼外交部長范平明（Pham Binh Minh）日前在菲律賓舉行的東協外長非正式會議期間，與阿尼法（Anifah Aman）接觸，要求馬來西亞盡速讓駐馬國越南大使館人員探視段氏香，強調這是一國公民在國外被捕的基本權益。

阿尼法則表示，將指示馬國外交部與相關部門配合，盡速安排越南駐馬國大使館人員探視段氏香。1060222

(中央社)