歐盟超級細菌抗藥性升高 恐危人畜健康
疾病與安全專家今天提出警告，歐洲聯盟境內人體、動物及食物中發現的超級細菌，已逐漸進化能抵抗廣泛使用的抗生素，對公眾及動物健康造成「令人擔憂」的威脅。
路透社報導，歐洲食品安全局（EFSA）與歐洲疾病預防管制中心（ECDC）有關病菌抗生素抗藥性的研究報告指出，歐盟每年約有2萬5000人因這種超級細菌喪命。
歐盟執行委員會主管衛生食品安全事務的執委安德柳凱提斯（Vytenis Andriukaitis）說：「抗生素抗藥性對人類及動物健康造成令人擔憂的威脅。」
他也說：「我們已做出重大的努力，阻止抗藥性升高，但這還不夠。我們需要更快、更有力的行動，並且要多管齊下。」
誤用或濫用抗生素都會造成抗藥性，因為這會激發病菌為生存而進化，並發展抵抗藥物的新方式。
今天公布的報告強調，歐盟境內的沙門氏菌（Salmonella）具有高度多樣抗藥性，這種病菌可能造成經食物傳染的沙門桿菌病，是種常見且嚴重的傳染病。
這份報告就歐盟境內的年度監測中也提到，雖然程度尚低，但已首次在動物及食物中發現對碳青黴烯類抗生素的抗藥性，這種抗生素通常是治療感染多樣抗藥性超級細菌患者的最後選擇。
歐洲食品安全局生物危害及污染小組組長休加斯（Marta Hugas）提及歐盟各地的地理差異，北歐及西歐國家發現的病菌抗藥性程度通常比南歐及東歐低，他說這可能是使用或濫用藥物程度不同所造成的差異。（譯者：中央社廖禹揚）1060222
(中央社)
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