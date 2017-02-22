陸2017春運 載客29.81億人次
中國大陸2017年春運（春節疏運）昨天結束。據官方數據，全中國大陸鐵公路、水路、民航春運期間共載送旅客29.81億人次，較去年同期成長2.3%。
中國大陸2017年春運1月13日展開，2月21日結束，為期40天。
新華社報導，中國大陸交通運輸部今天公布春運大數據分析，鐵路載客3.57億人次，成長10.1%；道路25.21億人次，成長1.0%；水路4397.6萬人次，成長3.2%；民航5854.8萬人次，成長13.7%。
今年春運期間，旅客以中短途行程為主，平均出行距離為335.18公里，500公里以內所占比例為79.8%。熱門路線主要集中在中國大陸東南沿海省分。
調查數據顯示，透過網路購買火車票、客運票和飛機票的旅客分別為71.9%、56.6%和71.9%。其中，有超過80%的旅客透過行動客戶端（如手機應用程式）購票。1060222
(中央社)
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