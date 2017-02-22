世界最佳海灘 巴西桑喬灣海灘拔頭籌

我要評比

知名旅遊網站TripAdvisor評選2017年全球25個最值得造訪的海灘。巴西桑喬灣海灘（Baia do Sancho）擊敗世界各大知名度假天堂，在全球25個最佳海灘排行榜拔得頭籌。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，巴西費南多諾羅尼亞島（Fernando de Noronha）的桑喬灣海灘在「全球25佳海灘排行榜」名列第一，澄澈的海水非常適合潛水，從峭壁頂端俯瞰海景，還能看見海豚在海面上跳躍。

聯合國教科文組織（UNESCO）將桑喬灣海灘列為世界遺產。

位居第2的是位於加勒比海土克斯島及凱科斯島（Turks and Caicos）普羅維登西亞萊斯（Providenciales）的優雅灣（Grace Bay）。優雅灣在2016年的評選中拔得頭籌。

西班牙聖塞瓦斯蒂安（San Sebastian）貝殼海灘（Playa de La Concha）榮登歐洲最棒海灘，至於英國最值得一去的海灘則是威茅斯海灘（Weymouth Beach）。

以下為TripAdvisor評選2017年全球25佳海灘排行榜前10名：

1. 巴西費南多諾羅尼亞島，桑喬灣海灘。

2. 土克斯島及凱科斯島普羅維登西亞萊斯，優雅灣。

3. 加勒比海阿魯巴島（Aruba），鷹海灘（Eagle Beach）。

4. 古巴拉戈島（Cayo Largo），天堂海灘（PlayaParaiso）。

5. 美國佛羅里達州西耶斯塔（Siesta Key），西耶斯塔海灘（Siesta Beach）。

6. 西班牙聖塞瓦斯蒂安（San Sebastian），貝殼海灘（La Concha Beach）。

7. 墨西哥穆赫雷斯島（Isla Mujeres），北灘（Playa Norte）。

8. 印度哈夫洛克島（Havelock Island） ， 洛德納加海灘（Radhanagar Beach）。

9. 希臘克里特島（Crete），粉紅沙灘（Elafonissi Beach）。

10. 加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）阿約拉港（Puerto Ayora），海龜灣（Tortuga Bay）加拉巴戈斯海灘（Galapagos Beach）。（譯者：中央社劉文瑜）1060222

(中央社)