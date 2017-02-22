進站火車撞跳軌男 嚇壞高雄車站旅客
陳姓男子今晚在高雄火車站趁一列區車列車進站時自殺式跳軌，遭列車撞著受困車下，嚇壞隨行的陳男胞姊及現場旅客，警消隨後將他救出送醫，他到院後意識雖清醒仍有生命危險。
警方說，這起事故發生在晚間6時46分左右，44歲的陳男與胞姊到高雄火車站搭車北上，姊弟倆原在第4月台候車椅等候列車，陳男趁一列開往斗六的北上區間車緩緩進站時，突然從候車椅跳起自殺式跳軌，遭進站列車撞個正著，當場摔落鐵軌受困車下，警消隨後花20多分鐘將他救出送高醫大附院急救。
高醫大附院表示，陳男到院時意識清醒，左腳掌遭列車輾碎約2/3，右腳大拇指也被輾碎，頭、臉都有擦傷，有生命危險。
警方指出，陳男胞姊全程親眼目睹事故經過，當場嚇得說不出話來，由於事出突然，列車司機也嚇一大跳，來不及剎車，所幸列車進站速度不快，否則後果不堪設想。
台鐵高雄站說，事故發生時正值下班尖峰時間，月台有不少候車的通勤列車乘客，當場嚇壞不少旅客；事故發生後因警消搶救占用鐵軌，造成包括自強號、區車列車等4列次上行列車延後發車，由於搶救時間不長，列車誤點時間不長。1060222
(中央社)
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