WSBL中華電信第4節致勝 台元四連敗

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女子超級籃球聯賽在板橋體育館舉行，今晚進行第四循環第二天賽程，中華電信黃虹瑛、黃湘婷各得17分，助球隊61比57擊敗台元。

台元苦吞四連敗。另一場比賽，國泰人壽以一路領先的絕對優勢81比52擊敗台電，拿下本季第9勝。

中華電信與台元兩隊拼戰到最後一節才分出勝負，下半場最多落後12分的台元，在決勝期硬是將戰局扳平。

電信靠著一波7比0取得優勢，台元一度逼近到1分差距，但分數再被電信拉開，兩波攻勢中，黃虹瑛均成功扮演得分箭頭。

王維琳終場前2.9秒抓下關鍵籃板球，讓台元最後一擊希望破滅，終場中華電信就以61比57獲勝，送給台元四連敗。

中華電信黃虹瑛、黃湘婷各得17分，並列全隊最高，謝佩君得到8分均在下半場；台元以吳盈潔16分最高，劉希曄進帳10分，但出手17次只命中3球。1060222

(中央社)