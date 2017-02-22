金正男命案 2嫌犯在北韓使館
馬來西亞警方透露，金正男命案的2名嫌犯藏仍在吉隆坡北韓大使館內，馬國警方已致函北韓使館讓2嫌接受調查。
馬來西亞《東方日報》網22日獨家報導，可靠消息證實，隸屬高麗航空職員的金武義，在事發當天就隨北韓駐馬國大使館二等秘書玄光宋（譯音），一同回返北韓駐馬國大使館內，從此再也沒有步出過大使館。
報導說，警方在未查獲2人的身分時，就已依據機場監控畫面，全國追緝2人的行蹤，但一直沒有發現，最後在查獲2人的身分時，才知道這2名嫌犯原來一直都躲在大使館內。
稍早，馬國全國員警總長丹斯里.卡立在記者會上嚴厲表示，警方已致函北韓駐馬大使館，並在今早再次致電對方，要求允許馬國警方儘快和這2名嫌犯錄取口供，希望北韓駐馬大使館會給予合作。
「如果北韓駐馬大使館拒絕合作，警方將會發出正式逮捕令，要求北韓方面交人。」
卡立表示，警方就算取得正式逮捕令後，也不能闖入大使館內捉人，若北韓方面還是堅拒交人，屆時警方「自有辦法」。
他表示，基於此案中有4名北韓籍嫌犯相信已逃返平壤，因此警方將要求北韓當局，協助馬國警方追蹤4名嫌犯，並在逮捕4人後交給馬國，以讓馬國得以完成接下來的調查。
(中時電子報)
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