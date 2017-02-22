港3萬執法者集會挺7警 規模歷來最大

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香港執法人員今天舉行歷來最大規模支持同袍的集會，聲援日前因涉「占中」期間毆打示威者而被判刑2年的警員，估計有3萬8000名在任或退休警員出席。

2014年10月15日「占中」爆發期間，7名警員晚上在金鐘龍和道清場時，因為受到1名示威者潑灑「尿液」挑釁而毆打對方。這7人上週都被法院判處入獄2年。

這起判決引起社會極大分歧。支持「占中」的泛民主派人士表示這是遲來的「正義」，但反對「占中」陣營和公務員的執法單位對此十分不滿，認為執法不公。

兩個警察組織今晚在九龍太子道界限街警察體育遊樂會舉行大會，聲援7名被判刑的同袍。

大會方面表示，高峰期有3萬8000人出席。

大會方面同時宣布在進行內部籌款及設立基金讓公眾捐款，以支援7名警員及他們的家人。

大會方面並計畫致函行政長官，要求立法保障公職人員免受侮辱。

香港前保安局長、行政長官參選人葉劉淑儀晚間也有出席集會。她說，對7名警員被判刑2年感到沉重震驚，憂慮前線警員士氣受損。

對於這起判決，北京方面似乎也高度關注。環球時報和人民日報海外版近日先後發表評論文章，質疑香港法院對7名警員的判決。1060222

(中央社)