歐盟點名德國 應付出更多助夥伴振經濟

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歐洲聯盟（EU）執行委員會今天表示，歐洲最大經濟體德國應對歐盟夥伴伸出援手。美國總統川普政府抨擊德國，利用歐盟以不公平方式提振出口。

歐盟執委會也表示，長期苦於財政赤字的法國已有改善，但仍需做更多，以解決公共財政「過度失衡」的問題。

德國多年來累積了龐大的貿易順差，因此歐盟夥伴不斷施壓德國，透過提高國內投資，刺激消費、帶動進口，以協助較疲弱的他國經濟。

歐盟經濟事務執委莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）公布定期檢視歐盟成員國財政結果時說，這種情況對任何人都不利。

他表示：「以德國的例子來說，我們再次看見，龐大經常帳順差對經濟不健康，而且對整個歐元區帶來嚴重的經濟和政治扭曲。」

莫斯柯維奇告訴記者：「我們將密切觀察此情況發展，這對歐元區將至關重要。」

川普在就任前就警告，德國在愚弄大家，包括歐盟，藉由弱勢歐元提振出口。1060222

(中央社)