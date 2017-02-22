司法委員會明抽籤 林為洲求媽祖保佑
立法院司法及法制委員會本會期將處理敏感的年金改革法案，民進黨團與國民黨團都重兵部署，黨團三長皆進入司法委員會決戰年金改革。日前國民黨為了爭取其中一席召委席次，與親民黨團交換兩席司法委員會席次，才爭取到可以用抽籤的方式來決定是否能夠取得一席司法委員會召委。
有意爭取召委的民進黨立委蔡易餘日前在臉書上PO出民進黨團總召柯建銘的推薦書，誇讚蔡易餘一臉福泰，「必中無疑」，國民黨團首席副書記長林為洲今天也在臉書上PO出竹北天后宮媽祖幸運符，想比看看誰的加持更有用。
林為洲說，「他們有總召加持，我們有媽祖保祐！」明天司法法制委員會選召委，勢必要抽籤決勝負，「請大家給我祝福，感恩！」
林為洲辦公室主任楊文志也在臉書聲援林為洲，楊文志說，林身兼黨團首席副書記長、年金改革召集人，仍要力拼司法法制委員會召委，「他支持年金改革，但他想要一個理性、穩健的討論空間，他知道會更加疲憊、辛勞，但他仍勇於承擔，了不起，負責。」
(中時)
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