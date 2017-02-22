曝趙又廷要當爸 《三生三世》司命星君闖禍道歉

驚曝高圓圓懷孕，「司命星君」王驍向趙又廷道歉。(取自微博)

趙又廷近來在電視劇《三生三世十里桃花》飾演男主角夜華爆紅，與愛妻高圓圓甜蜜何時「做人」成功，格外受到矚目。不過戲中飾演「司命星君」的演員王驍，今(22日)受訪時就大爆劇組八卦，表示聽說高圓圓懷孕了，但消息已被趙又廷經紀公司否認。

王驍在《三生三世十里桃花》飾演愛說八卦的司命星君，今日接受快問快答訪問，也被要求分享一個劇組大八卦，當時他說：「那時候聽說趙又廷老婆懷孕了，這好像是最大的八卦，後來也沒有什麼了。」導致高圓圓懷孕傳聞再次瘋傳。

對此，王驍剛剛也透過工作人員解釋，表示這句話的原因是拍戲時從新聞聽到的八卦，並不是爆料高圓圓現在懷孕了，希望大家不要誤會，也為給趙又廷夫婦造成麻煩表示歉意。

(中時電子報)