小(山鳥)陽菜告別AKB48 萬人演唱會嗨翻天

日本女子夯團AKB48創團女歌手小(山鳥)陽菜要告別AKB48，昨天和今天舉行演唱會，2場各吸引1萬多粉絲進埸，她搭熱氣球離埸時，全場嗨翻天。

28歲的小(山鳥)昨天和今天在東京代代木第一體育館舉行告別AKB的演唱會，今晚這場名為「小(山鳥)陽菜感謝祭」。

今晚第1曲開曲由AKB48的創團元袓「神7」（2009年至2010年之間最紅的7名團員）一起出場，現場1萬2000人大驚喜。小(山鳥)站中心位置，前田敦子、大島優子、高橋南、板野友美、篠田麻子、渡邊麻友等穿大紅洋裝一字排開齊唱1曲「裙擺飄飄」。

演唱會落幕後，最後安可曲時間，粉絲看到小(山鳥)穿純白禮服現身，興奮尖叫。小(山鳥)後來含?說：「因為大家同在，所以節目進入下一階段」。此時，早期的AKB48團員前田、高橋、板野?(峰)岸南、篠田等人出場齊唱「妳正看著夕陽嗎？」很多粉絲感動落淚。

共6首安可曲，小(山鳥)唱到最後一曲「心型病毒」時，穿著豪華禮服搭著場內熱汽球由台前吊飛升空，之後停在聯結會場大門的紅毯上，有加長型禮車等著載她。她透過影片告訴粉絲說：「我今晚要搭機去米蘭」，粉絲們一陣錯愕。她大聲說：「AKB48就拜託大家了，ByeBye」。

有日媒報導，小(山鳥)是接受義大利名牌「FURLA」之邀，去觀賞展示會，將在米蘭停留約1週才返國。1060222

(中央社)