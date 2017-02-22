上海官場緊密布局 仍有3人事待定
中共上海市委常委、秘書長尹弘18日升任上海市委副書記，是上海官場年初以來人事頻繁異動的延續。經調整後，目前仍有至少3名主管人事待定。
上海市長應勇是在1月20日升任市長職務，他先前為中國共產黨上海市委員會副書記兼上海市常務副市長。升任市長後，他的常務副市長遺缺由周波於1月23日接任。
至於尹弘，陸媒報導指出，他是大陸目前唯一一名由省級黨委秘書長升任省級副書記的黨官，在中共官場上並不多見。外界預料，尹弘不久後將卸任中共上海市委秘書長職務。這將是第1個待定的人事案。
此外，均有中共上海市委常委身分的組織部長徐澤洲及統戰部長沙海林，雙雙於1月20日兼任上海市人民代表大會常務委員會副主任。外界解讀，這番調動也意味兩人將卸任中共上海市委常委職務，因此又空出2個常委職缺待定。1060222
(中央社)
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