蝶戀花1家3死 女兒責任險無法理賠

蝶戀花賞櫻團重大車禍中，退役軍官李傳海與妻女不幸罹難，僅剩下兒子。李妻的妹妹黎鳳珠今受訪表示，富邦產險與旺旺友聯保險說，根據民法第194條，無法理賠女兒的旅責險、乘客險。

黎鳳珠表示，富邦產險員工態度不佳，指根據民法第194條，李男雖然可以領到父母的理賠金，但因為是妹妹的旁系血親，無法獲得妹妹的理賠金。

黎鳳珠氣憤的說，她外甥女李曉柔很年輕、也沒有結婚，有血緣關係的哥哥竟然不能領，「我問他有誰可以領，他說就是不能辦，請總統來也沒有用。」

黎鳳珠說，旺旺友聯保險人員也說，依據民法194條沒辦法理賠，但態度良好，有收走他們的申請文件，她也嘆息，若連有血緣關係的兄弟姐妹也不能領，未來誰還敢多生？寄望政府能修法。1060222

(中央社)