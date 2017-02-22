布達佩斯女網賽 謝淑薇次輪止步

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謝淑薇在布達佩斯女網賽止步單打次輪。（美聯社資料照）

台灣「網球一姐」謝淑薇22日在布達佩斯女網賽單打次輪，遭遇捷克好手莎法洛娃（Lucie Safarova），力戰56分鐘後以2比6、1比6落敗，無緣8強。

謝淑薇單打出局，在布達佩斯還有雙打賽程。她和喬治亞女將卡拉許妮可娃（Oksana Kalashnikova）為大會第4種子，首輪將遭遇持外卡參賽的俄羅斯、匈牙利組合。

(中時電子報)