大雨洪患 舊金山一帶淹水 1萬4千人疏散

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上漲的洪水今天讓至少1萬4000名位居民逃離他們遭漫淹的加州聖荷西（San Jose）家園，並迫使1條主要高速公路關閉。

美聯社報導，舊金山南邊的美國101公路雙向車道全都關閉，因為水淹過路面。官員表示，並未預計這條通往矽谷（Silicon Valley）的主要道路會在何時重開。

由於各溪流和水庫的水流都溢出堤岸，造成各住區淹水及於胸部，有關當局連夜挨家挨戶敲門，促成千上萬住民往高地疏散。

加州舊金山、聖荷西一帶持續多時的滂沱大雨，一度稍停，但由於18日起各河道水量都有漫溢之勢，當局已發布洪水警報。

消防官員表示，至少225位居民被帶到乾燥的高地，並梳洗乾淨，以免遭引擎黑油、垃圾、瓦礫殘骸和陰溝水等污染的洪水引發疾病。

1名居民走過及膝淹水，準備開車撤離，他說：「洪水溢上馬路，接著開始慢慢侵入門廊，淹水情況越來越嚴重了。」1060222

(中央社)