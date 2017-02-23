張善政：匯流產業趨勢大者恆大
亞太電信董事長呂芳銘、及鴻海董事長郭台銘以個人資金收購台灣寬頻（TBC）有線電視系統台(MSO)上層控股管理公司股權案，NCC於22日以22項附帶條件審議通過。
台灣大哥大基金會董事長張善政認為，匯流產業經濟的趨勢是大者恆大，目前國內兩大數位匯流領先廠商分別是中華電信跟台灣大哥大，這種態勢，短期之內不會有太大變化。
台灣大哥大基金會製作「找回愛」微電影，由金鐘獎最佳女配角陳季霞詮釋失智症走失危機，張善政更獻上處女秀，首度參與演出，飾演好心路人，希望能讓社會大眾更瞭解失智症，並呼籲各界推廣NFC防走失智慧手環。
市場盛傳台灣大與鴻海將深化合作，TBC交易案完成後，雙方是否加速戰略合作關係？張善政說，交易案還在進行中，沒有討論。但他強調，郭台銘以及呂芳銘都很有創意，TBC案完成後，應該可以刺激台灣整體數位匯流產業加速發展。
台灣大將透過台灣大哥大基金會扶植更多內容產業發展，數位匯流大戰必須做札根工作、一步一腳印。
另外，針對媒體詢問，政府擔憂有線電視單一業者規模過大，恐怕有壟斷之虞，張善政認為，政府不應該認為大業者就會做壞事，大業者有經濟規模才能做更多的投資，包括內容產業、虛擬實境、文創發展，企業不是不能變大，而是要樂於投資，政府應該要用「胡蘿蔔和棒子」雙管齊下，促進良性競爭。
政府要做的工作，是扶植小型業者，他認為，有創意的小業者才有機會成長茁壯。
(工商)
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