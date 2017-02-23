美媒：北京修法限潛艦恐引美中核對峙
中方擬修訂海上交通安全法，規定外國潛水器通過領海時須在海面航行。美國媒體指出，草案若通過執行，恐將引起美中海上核子對峙。
中國國務院法制辦公室19日公布海上交通安全法修訂草案，建議規定外國籍潛水器通過領海時，應浮出海面，懸掛國旗，並先提出報告。
美國防衛媒體Defense One指出，中方的作法等同要求所有在南海海域的潛艦需取得核准，浮出水面，並掛上所屬國國旗。
報導認為，草案如通過，美方恐將在中方宣稱擁有主權的國際海域上，與中方船艦發生核子對峙。
此外，草案如果通過並施行的最大問題是，根據九段線，北京幾乎擁有整個南海，等同領土範圍。這同時引發另一個問題，許多國家認為屬於公海的海域，中方看來屬於其領土範圍。
中方公布擬定修法，對形勢嚴峻的南海與東海勢將造成衝擊。
報導分析，中方過去宣布畫設東海防空識別區，但較少執行，但未來如果遇到狀況，將以此作為理據。北京計畫限制外國潛艦在中國附近海域的行動，也可能不會執行，但可能以此干擾外國潛艦行動。
美國擁有70多艘全球最大的潛艦艦隊，全屬核動力，攜帶先進重型裝備，美國海軍極少說明潛艦部署與航程。1060222
(中央社)
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