《時來運轉》例行賽最終戰快艇 勇士主場拚橫掃

勇士禁區少了威斯特與帕楚利亞，防守籃板的鞏固出現大問題。快艇想掌握籃板優勢，葛瑞芬(右)得改變進攻越打越往外的習慣。(美聯社資料照)

2/24(五)洛杉磯快艇@金州勇士：推薦勇士讓分過盤

本場比賽將是雙方明星賽後首戰，但其實也已經是雙方例行賽的最後一次交手，在這個時間點上(明星賽後+交易大限前)，分析往往要能融入更多的上半季表現、雙方賽季對戰過程評估、交易大限的相關影響等考量，才能更好的選擇出合適的投注標的。

鑑往知來：

此前子乃花也在時來運轉幫大家分析過此一對戰組合，當時推薦勇士的考量重點，除了保羅的缺陣外，關鍵在於勇士進攻端懂得如何運用自己的優勢、方法來打擊快艇--

1.加快進攻節奏

2.利用擋拆戰術拉出快艇守護神狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)

●前場比賽，快艇雖持續找破解策略，但最終得到133分的勇士，仍有多達32分是來自於快攻得分，禁區得分也來到58分，勇士本季場均快攻得分聯盟第一，但只有23.2分，禁區場均得分則為47分，但本季面對快艇的三場比賽，平均每場能靠快攻搶下27.66分，快攻每場比賽快艇多12.33分；禁區方面本季面對快艇，勇士平均一場能在禁區攻下60分，不但遠高於自己的賽季平均，一場比賽平均也能在禁區贏快艇19.33分，即使前場這兩點的差距縮小，但目前來看在無法壓低此兩項失分加上本場比賽勇士將擁有主場優勢，對快艇而言還是相對無解。

●本季三度對決，勇士皆取勝過盤，近4次交手勇士每場得分都在114分以上，而快艇則有三場得分無法破百，雙方表現差距頗為明顯，此外值得注意的是，本季三場比賽勇士在ATS MAR(讓分門檻正負值)方面，都高於+5.5，通常籃球來說如高於5分區塊時，代表某知球隊的實際對戰優勢(或劣勢)相對明顯於讓分門檻認知(莊家的評估)，目前勇士在對戰上的實際優勢，仍明顯大於莊家評估值。

狄安卓喬丹(左)籃下強大的護框能力，持續被勇士破解。(美聯社資料照)

休息天數、明星賽與交易大限：

本場比賽的時間點為明星賽後、交易大限前，這會讓我們想到很多條件，包括：球員久休、球員交易可能、明星賽的參與與否，而這些條件會不會影響到比賽發展，也是我們需要評估與分析的--

●明星賽對於許多球員而言將擁有多達六天以上的休息天數，這往往容易發生回了體力但失了手感的問題，這時候，有在明星賽出賽的球員，反而是更容易兼顧體力與手感的一方，勇士四名球員都參與了明星賽，不敢說是優勢，但至少沒有太多久休疑慮。

●本場比賽雙方休息天數都超過三天以上，本賽季雙方久休下(三天以上)，戰績同為2勝1敗，但要注意的，是勇士場均失分僅104.0分，而快艇卻高達121.3分，勇士近兩次休息三天以上出賽，失分都控制在百分以下，包括面對強敵騎士只失91分，在充足休息天數時，可以發現勇士往往會有更巧妙更扎實的防守策略制訂，本場比賽面對可能在季後賽第二輪就要碰頭的強敵快艇，原本就能壓制到對方得分的勇士，將可望有更好的防守體現。

●交易大限將至，兩隊目前基本都是希望做到補強，去增加季後賽競爭力籌碼的一方，不過不同的是，勇士目前較少有交易傳聞，而鋒線一直沒有足夠競爭力的快艇，則持續傳出包括想要得到安東尼等鋒線球員的傳聞，其中交易案的主角是小瑞弗斯(Austin Rivers)、賈瑪克勞佛(Jamal Crawford)兩人，不管是有可能的情緒影響、氛圍影響，或者是突然出現球員的交易而大傷戰力，對於快艇而言都是額外但相對不利的。

疑慮消除：

一場比賽，基本上會有很多利於A的考量因素，但同樣也會有利於B的因素在，最後一點，我們要來談談疑慮的消除--

疑慮與消除(1)：

勇士在少了威斯特與帕楚利亞下，禁區防守籃板的鞏固出現大問題，此前面對國王、金塊輸球，也跟擋不住約基奇、考辛斯以及籃板無法鞏固有關，明星賽前最後五場比賽，勇士平均一場要少對手整整8個進攻籃板，不過本場比賽的快艇雖有雙塔，但葛瑞芬進攻上越打越往外，讓進攻籃板拚搶上，往往只剩下狄安卓喬丹一人，本季上半季快艇場均進攻籃板為9.3顆，聯盟僅排20，對於勇士來說是一種相對利多。

疑慮與消除(2)：

本賽季柯瑞的球權使用率往往跟球隊戰績成正比，以月份看，柯瑞在一月時使用率來到賽季單月份最高的31.5%，也帶動勇士打出很多好比賽。本場比賽的疑慮，在本季休息三天以上時，柯瑞的使用率會比平均下滑0.6個百分點，最主要跟久休下，開局往往會希望讓更多人拿到球找手感有關，但一來我們此前提到四名主力都參與明星賽更多的維持手感，二來則是從二月份開始，柯瑞的球權使用率已經降到27.2%，但因為球隊已經有更好的磨合與化學效應，球隊戰績仍很穩定，所以本場比賽久休下可能的使用率下滑，子乃認為也將不會大程度影響到勇士的競爭力。

綜合上述考量，本場比賽我們要看好勇士的讓分過盤。

(中時電子報)