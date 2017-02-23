郝龍斌也在海外拉票了！

我要評比

國民黨主席參選人郝龍斌也展開海外拉票。（本報系資料照片/黃世麒攝）

在詹啟賢即將在南加成立後援會之際，國民黨副主席郝龍斌今天也展開對海外國民黨員招手了。

郝龍斌今天對海外國民黨員發出公開信中，推崇海外黨員是「最忠貞的黨員，從創黨迄今，海外同志對於黨的發展，都扮演關鍵角色。」

郝龍斌指出，儘管，民進黨執政之後，「施政荒腔走板」，但是，「即便對民進黨的不滿、失望到了極點，人民卻沒有同步提高對國民黨的期待」。

郝龍斌認為，其中最主要原因是：「國民黨身為最大的在野黨，卻沒有展現足夠的制衡監督力量」。

郝龍斌強調，「國民黨要重返執政，不能只靠民進黨的失敗，國民黨必須翻轉、改變、接地氣，並徹底年輕化和交棒；而這一切不能只是口號，必須有具體的行動。」郝堅信，「行動才能改變、改變才有機會！」

郝龍斌希望透過這一公開信來向海外黨員拜晚年，並讓海外黨員能夠更加認識他。郝相信海外黨員與他皆有「更好的國民黨、能讓台灣更好」的共同理念。

(中時電子報)