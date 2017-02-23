身價不斐 川普昔日法拉利將拍賣

川普開過4年的這台紅色法拉利將被拍賣。(照片取自福斯新聞網FOX NEWS網站/Auctions America提供)

身為億萬富豪的美國總統川普開過的法拉利紅色超跑將公開拍賣，身價水漲船高，拍賣價格預料最高可能達到35萬美金，相當於1,050萬台幣。

這輛賽車紅顏色(Rosso Corsa )的法拉利F430超跑，是川普在2007年以新車購入的，拍賣業者「美國拍賣」(Auctions America)將在4月1日於佛州的勞德岱爾展開拍賣，目前標出的拍賣前估價為25萬美元(相當於750萬新台幣)到35萬美元(相當於1,050萬新台幣)之間，身價不斐。

根據福斯新聞網報導，負責這次拍賣的業者「美國拍賣」透露，這輛車在2011年被賣給了一名車主，而汽車所有權登記文件上地址寫著川普位於紐約的川普大樓，還有川普具有特色的簽名，都會一併附在這輛跑車的拍賣交易內。

拍賣業者指出，這輛車的身價不僅因為是現任美國總統川普曾經開過的，也因為它在市場上很難買到，再加上它的歷程數也非常低，才開了不到6千英哩。

川普在2007年買下時，該輛超跑號稱是當時市場上科技最先進的車款之一，而川普這台超跑才開4年多，在2011年售出時，里程數也只是略為超過2,400英哩。

這輛紅色法拉利F430配備V8引擎、半自動F1變速器，最高速可達每小時196英哩。

(中時電子報)