圖輯：902台電人競技展身手 忍者龜蜘蛛人齊聚
台電22日在高雄大寮台電訓練中心舉辦第49屆技能競賽，總計902位台電人參與25類競賽，許多台電人既攀高爬電線桿高塔也地遁鑽入地下洞道，台電人笑稱既是蜘蛛人也是忍者龜，其中不乏轉行投入台電的女性成為特殊「嬌」點。
本屆技能競賽計有團體組8類和個人組17類共25類，總計902人參賽，是3年來最多，台電表示技能競賽是技術切磋的重要舞台，希望藉此精進專業技術，培育電力尖兵。競技場除有各種配電事故高壓電搶修及零件更換例如空斷開關爪片、保護條、掛線夾板等，現場還示範「地下電纜接續安裝」和「161kV空斷開關爪片更換作業」兩個亮點項目。
「地下電纜接續安裝」特將人孔蓋下方的洞道實體移至地面，以1：1實境模擬呈現地下管線配置，這群台電「忍者龜」示範經由人孔蓋進入地下洞道後，在約2米寬、2米高的狹窄空間內完成地下電纜接續安裝。台電表示超高壓與特高壓地下電纜輸電線平均長度約300公尺，傳輸距離數千公尺以上，需克服電氣特性、運搬和施工不易等因素，將兩條地下電纜互相銜接。
「161kV空斷開關爪片更換作業」要求在短時間內更換變電所燒損的空斷開關爪片，降低搶修時間以避免影響區域供電。台電表示當屋外變電所空斷開關(Air Break Switch aka ABS)的爪片燒損時，變電所無預警停電，維修人員穿著安全防護具並配戴工具，團隊合作以專業技術儘快更換爪片恢復供電。台電解釋電力係由電廠發電後經過變電所空斷開關傳送，再經過斷路器送至用戶。空斷開關為連接斷路器兩端，當斷路器或其它機器設備檢修時作為隔離及分段之用。
現場還有結繩應用、活電鎖螺絲示範體驗項目，結繩應用是透過繩結來吊運變壓器等器材與電力設備；活電鎖螺絲能體驗桿上活電作業的困難與危險。
在眾多男性參賽者中，少數幾位女性台電人自然就成為特殊「嬌」點，原先擔任7年代課老師的柯沛紫和從事會計2年的楊怡婷兩人一同考進台電配電線路維護組，才剛受訓兩個月便示範運用結繩和竹桿合力扛起50公斤變壓器行走。柯沛紫表示以前擔任代課老師是勞心，現在轉行進台電是勞力，受訓時需克服體力和高空的挑戰，努力完成後很有成就感。
另1位女性參賽者是台電高屏供電區營運處電纜分隊維護員王甄薇，她已在台電工作9年，原先讀的是資管，進台電後從頭學起，常經由人孔蓋鑽入地下洞道維修地下電纜，她表示去年參賽成績不理想，今年再度挑戰，希望贏得佳績，她在輸電地下電纜類競賽中彎腰側轉身仔細削尖磨光69kV交連PE電纜絕緣層，展現好技術與柔軟好腰力。
本屆最年輕參賽者為20歲的陳凱文，來自花東供電區營運處的陳凱文進入台電工作1年多，這是他首次參賽，他也在輸電地下電纜類競賽中仔細削尖磨光69kV交連PE電纜絕緣層，且和身旁的王甄薇同場競技。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範