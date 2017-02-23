圖輯：902台電人競技展身手　忍者龜蜘蛛人齊聚

台電22日在高雄大寮台電訓練中心舉辦第49屆技能競賽，總計902位台電人參與25類競賽。圖為多位台電參賽者在配電事故搶修類競賽中攀爬電線桿，眾人在6.6／11.4KV直掛式單相桿上變壓器裝置高壓線停電作業競技。（王錦河攝）

台電參賽者攀爬電桿，在6.6／11.4KV直掛式單相桿上變壓器裝置高壓線停電作業競技。（王錦河攝）

多位台電參賽者在輸電外線類競賽中攀高更換保護條及掛線夾板拆除與裝設。（王錦河攝）

女性參賽者：台電高屏供電區營運處電纜分隊維護員王甄薇（右）在輸電地下電纜類競賽中彎腰側轉身仔細削尖磨光69kV交連PE電纜絕緣層，展現好技術與好腰力。（王錦河攝）

1位女性參賽者：台電高屏供電區營運處電纜分隊維護員王甄薇（如圖）在輸電地下電纜類競賽中彎腰側轉身仔細削尖磨光69kV交連PE電纜絕緣層，展現好技術與好腰力。（王錦河攝）

原先擔任7年代課老師的柯沛紫（左二）和從事會計2年的楊怡婷（右二）兩人一同考進台電配電線路維護組，才剛受訓兩個月便運用結繩和竹桿合力扛起50公斤變壓器行走。（王錦河攝）

本屆最年輕參賽者20歲的陳凱文（左）來自花東供電區營運處，他在輸電地下電纜類競賽中仔細仔細削尖磨光69kV交連PE電纜絕緣層。（王錦河攝）

1位女性參賽者：台電高屏供電區營運處廖迦娜（右二）在輸電地下電纜類競賽中仔細削尖磨光69kV交連PE電纜絕緣層，和身旁一群男性參賽者同場競技。（王錦河攝）

台電工作人員示範經由人孔蓋進入地下洞道，台電人笑稱宛若忍者龜。（王錦河攝）

台電工作人員示範經由人孔蓋進入地下洞道後，在約2米寬、2米高的狹窄空間內完成地下電纜接續安裝，台電人笑稱宛若忍者龜。（王錦河攝）

台電參賽者攀爬電桿，在6.6／11.4KV直掛式單相桿上變壓器裝置高壓線停電作業競技。（王錦河攝）

台電參賽者攀爬電桿，在6.6／11.4KV直掛式單相桿上變壓器裝置高壓線停電作業競技。（王錦河攝）

台電參賽者在輸電外線類競賽中攀高更換保護條及掛線夾板拆除與裝設。（王錦河攝）

台電人示範161kV空斷開關爪片更換作業，在短時間更換變電所燒損的空斷開關爪片，降低搶修時間以避免影響區域供電。（王錦河攝）

台電人示範161kV空斷開關爪片更換作業，在短時間更換變電所燒損的空斷開關爪片，降低搶修時間以避免影響區域供電。（王錦河攝）

多位台電參賽者在配電外線類競賽中攀爬電線桿，眾人在6.6／11.4KV兩相直路雙抱裝置，活電作業高壓改成雙終端裝置並加裝熔絲鏈開關競技。（王錦河攝）

多位台電參賽者在配電外線類競賽中攀爬電線桿，眾人在6.6／11.4KV兩相直路雙抱裝置，活電作業高壓改成雙終端裝置並加裝熔絲鏈開關競技。（王錦河攝）

台電參賽者在配電事故搶修類競賽中攀爬電線桿，在6.6／11.4KV直掛式單相桿上變壓器裝置高壓線停電作業中展現專業好身手。（王錦河攝）

台電22日在高雄大寮台電訓練中心舉辦第49屆技能競賽，總計902位台電人參與25類競賽，許多台電人既攀高爬電線桿高塔也地遁鑽入地下洞道，台電人笑稱既是蜘蛛人也是忍者龜，其中不乏轉行投入台電的女性成為特殊「嬌」點。

本屆技能競賽計有團體組8類和個人組17類共25類，總計902人參賽，是3年來最多，台電表示技能競賽是技術切磋的重要舞台，希望藉此精進專業技術，培育電力尖兵。競技場除有各種配電事故高壓電搶修及零件更換例如空斷開關爪片、保護條、掛線夾板等，現場還示範「地下電纜接續安裝」和「161kV空斷開關爪片更換作業」兩個亮點項目。

「地下電纜接續安裝」特將人孔蓋下方的洞道實體移至地面，以1：1實境模擬呈現地下管線配置，這群台電「忍者龜」示範經由人孔蓋進入地下洞道後，在約2米寬、2米高的狹窄空間內完成地下電纜接續安裝。台電表示超高壓與特高壓地下電纜輸電線平均長度約300公尺，傳輸距離數千公尺以上，需克服電氣特性、運搬和施工不易等因素，將兩條地下電纜互相銜接。

「161kV空斷開關爪片更換作業」要求在短時間內更換變電所燒損的空斷開關爪片，降低搶修時間以避免影響區域供電。台電表示當屋外變電所空斷開關(Air Break Switch aka ABS)的爪片燒損時，變電所無預警停電，維修人員穿著安全防護具並配戴工具，團隊合作以專業技術儘快更換爪片恢復供電。台電解釋電力係由電廠發電後經過變電所空斷開關傳送，再經過斷路器送至用戶。空斷開關為連接斷路器兩端，當斷路器或其它機器設備檢修時作為隔離及分段之用。

現場還有結繩應用、活電鎖螺絲示範體驗項目，結繩應用是透過繩結來吊運變壓器等器材與電力設備；活電鎖螺絲能體驗桿上活電作業的困難與危險。

在眾多男性參賽者中，少數幾位女性台電人自然就成為特殊「嬌」點，原先擔任7年代課老師的柯沛紫和從事會計2年的楊怡婷兩人一同考進台電配電線路維護組，才剛受訓兩個月便示範運用結繩和竹桿合力扛起50公斤變壓器行走。柯沛紫表示以前擔任代課老師是勞心，現在轉行進台電是勞力，受訓時需克服體力和高空的挑戰，努力完成後很有成就感。

另1位女性參賽者是台電高屏供電區營運處電纜分隊維護員王甄薇，她已在台電工作9年，原先讀的是資管，進台電後從頭學起，常經由人孔蓋鑽入地下洞道維修地下電纜，她表示去年參賽成績不理想，今年再度挑戰，希望贏得佳績，她在輸電地下電纜類競賽中彎腰側轉身仔細削尖磨光69kV交連PE電纜絕緣層，展現好技術與柔軟好腰力。

本屆最年輕參賽者為20歲的陳凱文，來自花東供電區營運處的陳凱文進入台電工作1年多，這是他首次參賽，他也在輸電地下電纜類競賽中仔細削尖磨光69kV交連PE電纜絕緣層，且和身旁的王甄薇同場競技。

(中時)