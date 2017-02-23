巴西米納斯州83人死於黃熱病

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巴西米納斯吉拉斯州衛生廳昨天公布最新流行病報告指出，州內已有83人死於感染黃熱病，逾173宗死亡案例尚在調查中。

巴西衛生部指出，目前爆發的黃熱病疫情是1980年以來最嚴重。在此之前，最嚴重的疫情是在2000年，造成40人死亡。

米納斯吉拉斯（Minas Gerais）衛生廳數據顯示，州內以統計1027宗黃熱病通報案例，其中234宗獲證實，57宗被排除，其他繼續在分析中。

面對此情況，米納斯政府宣布對抗疫情的新措施，受影響地區醫院擴大服務，對疑似感染黃熱病換增設154個病床，同時派發67萬劑血清和止痛藥。

國家整合部指出，米納斯63個城市和聖埃斯皮里圖（Espirito Santo）1個城市因爆發黃熱病，獲聯邦政府承認進入緊急情況。

黃熱病是由黃病毒科病毒引起，在南美洲、中美洲和非洲某些國家發生，在農村和叢林地區由病媒蚊Haemagogus傳播；城市地區則由同樣傳染登革熱、茲卡和屈公熱的病媒蚊埃及斑蚊傳播。

衛生部指出，1942年以來，巴西城市地區就未再發生過黃熱病傳染病例。

對抗黃熱病的主要措施是接種疫苗。米納斯衛生廳今年已分發576萬劑黃熱病疫苗到各城鎮，包括原住民和黑人社區。1060222

(中央社)