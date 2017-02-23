日本隊票選經典戰役 又見王建民
(03:35更新內文)世界棒球經典賽(WBC)3月6日開打，日本TBS電視台邀請日本隊球員票選前3屆最經典的場面，2013年經典賽次輪，王建民對日本先發6局無失分，井端弘和9局擊出適時追平分安打，獲選第2名。
當年這場經典賽8強複賽，在王建民出色表現下，打完7局，中華以2比0領先。日本8局上追平比數，但下半局，中華靠彭政閔、林智勝和周思齊連續3安，取得3比2超前。「周董」棒打田中將大的超前分安打，讓田中在休息室懊悔握拳，該畫面也被TBS特別收錄。
難道在經典賽2連霸的日本，這次會輸在中華隊手上嗎？9局上，中華派陳鴻文關門，2出局後，日本以非常接近的判決，盜上二壘，老將井端弘和再打出追平分的安打，保住一線生機。延長賽10局上，日本攻下關鍵1分，帶走勝利。
(中時電子報)
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