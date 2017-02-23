1／3美國人盼「阿諾」接川普總統職位

川普曾酸過從影星轉而從政的加州前州長阿諾（Arnold Schwarzenegger）主持狀況不佳，但川普的表現似乎也沒多令人滿意，有一份民調顯示，超過1/3美國人希望總統川普和阿諾史瓦辛格互換工作，川普接下阿諾的「新名人接班人」（The New Celebrity Apprentice）主持棒工作，讓阿諾接任總統。

美國總統川普今天參加年度祈禱早餐會時脫稿演出，大酸阿諾史瓦辛格接替他主持的電視節目收視率不佳，呼籲大家為阿諾祈禱。阿諾則不干示弱反擊，建議兩人交換工作。

但川普自己的表現也不盡如意，「哈芬登郵報」／YouGov 聯合民調發現，3成5受訪者希望阿諾和川普互換工作，3成3滿意現在這樣，3成1不確定。

不過由於美國規定總統必須在美國當地出生，阿諾在奧地利出生，無法擔任總統，民眾的願望應該還是無法達成。

(中時電子報)