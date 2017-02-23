新世界？NASA發現7個地球尺寸行星
美國太空總署NASA今天公布驚人的新發現，找到了有可能是太陽系以外的新世界。
NASA今天宣布，天文學家發現了跟7個地球尺寸類似的行星，繞行在一個40光年外的恆星軌道上。由於這些星球的溫度是溫暖的，被認為可能有水，研究人員相信，這可能是太陽系之外，最適合人居的地方。
NASA今天位於華府的總部舉行記者會宣布這項重大消息，有關發現今天也同步於「自然叢刊」出版。研究人員指出，在太陽系以外發現適合人居的行星是非常罕見的，這次發現的7顆行星，都繞行著同一顆恆星，而且不但大小與地球相近，最重要的是溫度適中，可能在覆蓋星球的大氣層上有水，有潛力可以讓人類生存。
領導這項研究的比利時Liege大學天文學家吉爾龍(Michael Gillon)今天表示，這是首度發現到有這麼多這類的行星繞行著同一顆恆星。這顆恆星名為TRAPPIST-1，是個黯淡的矮恆星，所有7顆新發現的行星都在該恆星附近的緊密結構中被發現。
研究指出，從這些行星的質量估算顯示，它們都是崎嶇的星球，不像木星那樣多屬氣體狀態，其中的3個行星甚至從表面看來甚至可能有海洋。
這項驚人的發現，也讓人類尋找地球以外的新世界生存下去，帶來極大的希望。
(中時電子報)
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