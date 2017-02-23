墨西哥外長：不接受美單邊移民政策

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墨西哥外長維德加瑞（Luis Videgaray）今天在會晤美國高級官員前說，墨國將不接受美國「單邊」移民建議，且會毫不猶豫的訴諸聯合國，以維護移民的權益。

路透社報導，維德加瑞說，新的美國建議將是這次會談的主要重點。

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）和國土安全部長凱利（John Kelly）將於今天和明天與墨國官員會晤。（譯者：中央社簡長盛）1060223

(中央社)