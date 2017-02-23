有史以來首次 女性任倫敦都會區警局長

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英國內政部長魯德宣布，高級警官狄克將擔任倫敦都會區警察局長。這也是有188年歷史、又稱蘇格蘭警場的倫敦都會區警察局首次由女性擔任局長。

今年56歲的狄克（Cressida Dick）曾任倫敦都會區警局助理局長，2年前調到外交部服務。她將回到倫敦警局接替霍根侯艾（Bernard Hogan-Howe）的局長職位。

倫敦都會區警察局是英國最大和歷史最悠久的警察局，人員超過4萬3000人。

內政部長魯德（Amber Rudd）說：「狄克是1位傑出的領導人，她對倫敦都會區警察局的未來有非常明確的想法。」

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）說：「這是倫敦歷史性的1天，身為市長，這也是令我引以為傲的1天。」（譯者：中央社簡長盛）1060223

(中央社)