NBA》火箭搶鋒衛搖擺人 騎士：拿貝弗利換

我要評比

火箭後衛貝弗利(左)在今年交易市場上非常吃香，包括騎士、尼克和公牛都對他有興趣。(美聯社資料照)

(04:42更新內文 騎士有多人選可取代尚波特)交易大限即將到來，ESPN.com 剛引述聯盟消息來源，指火箭隊超級想要騎士隊「鋒衛搖擺人」尚波特(Iman Shumpert)。不過，騎士點名要火箭用後衛貝弗利(Patrick Beverley)來換。

騎士很早就想交易尚波特，因球隊在得分後衛和小前鋒上有許多人選。後衛利金斯(DeAndre Liggins)在防守功能性和尚波特重疊；騎士還有柯佛(Kyle Korver)和J.R.史密斯(J.R. Smith)兩位三分射手，使得騎士可以放棄尚波特。

尚波特本季出賽51場，場均可得7.8分、2.9籃板，三分球命中率為40.3%。貝弗利生涯前五年都在火箭，本季場均貢獻9.6分、5.6籃板、4.4助攻。火箭剛送出防守悍將布魯爾(Corey Brewer)，得到湖人超級第六人路易斯威廉斯(Louis Williams)。

(中時電子報)