川普訴仇中觀點 卜睿哲質疑必要性

前美國在台協會主席卜睿哲指出，確有少數美國民眾受總統川普影響「恐中」，但這不構成美國對中國大陸的全面敵視，他質疑，川普若真引發兩國關係嚴重惡化，是否必要？

卜睿哲（Richard Bush）現任華府智庫布魯金斯（Brookings）研究所東亞政策研究中心主任，他撰文探討川普對中國採對抗的觀點，尤其是對中國毫不掩飾的反對態度，已從他任命關鍵職務上的人事安排可看出。

這篇刊登在布魯金斯官網的文章指出，川普及他身邊策士都認定，美國製造業長期以來流失的就業機會，都是因為中國，川普視野中的美中關係聚焦經貿，甚至揚言對中國祭出45%的懲罰性關稅，川普向美國大眾傳遞這一仇視與恐懼中國的觀點，但事實上，卜睿哲認為，川普的看法和美國多數民意脫節。

卜睿哲引用皮尤研究中心（Pew Research Center）日前公布的調查，美國民眾認為，北韓擁有核武及俄羅斯的影響力對全球的威脅都高於中國；即使是只看立場傾向共和黨的選民，也認為包括伊斯蘭國（IS）、敘利亞與伊拉克難民議題、網路駭客攻擊及北韓核武問題，都比中國實力及影響力對全球威脅要嚴重得多。

皮尤這項調查在川普上任前進行，數據顯示，IS是在多數美國民眾心中排首位的主要全球威脅，其次依序為網路駭客攻擊、北韓核武試驗、俄羅斯的實力與影響力，氣候變遷與中國的實力及影響力同列第5。

若僅看立場傾向共和黨的受訪者，將中國實力及影響力視為全球威脅的排名也是第5，共和黨支持者心目中的全球威脅排首位的是IS，對北韓是威脅的看法，更是兩黨一致。

有66%受訪的共和黨支持者認為北韓是威脅、63%的民主黨支持者持同樣看法。

卜睿哲說，毫無疑問地，部分美國民眾認同川普及他的團隊所傳達的「仇中觀點」，但那是明顯少數，而美國與中國間確實有些嚴重磨擦，但這不構成全面與中國敵對的條件。

他提醒，如果川普政府真要引發美中關係嚴重惡化，美國民意可能的反應不會是為總統歡呼，而是要問：這真有必要？1060223

(中央社)