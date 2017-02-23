有薪「性愛假」真好 瑞典議員提議每天放1小時

議員提議瑞典政府應在上班時間，讓勞工放1小時「有薪假」回家與伴侶做愛。(圖片取自達志影像)

瑞典人對性愛開放，也十分重視，最近一名瑞典市議員提議，上班族因為工作繁忙，可能沒有時間和伴侶享受魚水之歡，所以應在辦公時間內設立一個小時的「性愛時段」，讓他們可以回家與伴侶溫存一番。

綜合外媒報導，瑞典42歲議員穆斯柯斯（Per-Erik Muskos）表示，現今瑞典男女的和伴侶的相處時間不多，但研究證明性愛有益健康，也會讓伴侶間關係更好，因此他提議，瑞典政府應在上班時間，讓勞工放1小時「有薪假」回家與伴侶做愛。但他也承認實施有難度，雖然難以保證員工就會真的乖乖回家做愛，不過這個提議「沒有理由」不通過。。

雖然議員批評瑞典上班族相處時間少，但一項調查指出，瑞典上班族上班時間已經是全歐洲最短，2015年全年平均工作1685小時，排在芬蘭及法國前面，英國工人平均工作1900小時，德國人則為1847小時。

(中時電子報)