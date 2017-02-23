美聯準會官員：可能必須很快升息

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根據今天公布的美國聯邦準備理事會（Fed）上次會議紀錄，聯準會官員說，可能必須「很快」提高主要的借貸利率，但也擔心總統川普稅務和支出政策的不確定性。

法新社報導，聯準會官員說，他們對經濟前景和利率的看法自去年12月以來並無多大改變。去年12月，聯準會官員曾表示，今年可能3次升息。

根據聯準會今年1月31日至2月1日貨幣政策會議的紀錄，如果美國經濟繼續以溫和速度成長，他們仍然預期只需要逐步升息。

但他們也說，繼續見到政府支出和稅務政策可能改變的「不確定性升高」。（譯者：中央社簡長盛）1060223

(中央社)