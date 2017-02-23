籃網行動了！送主力射手波達諾維奇到巫師

籃網前鋒波達諾維奇(左)加入後，將和巫師後衛沃爾(右)讓球隊火力極大化。(美聯社資料照)

(06:06補充 交易波達諾維奇對籃網和巫師的影響)《雅虎運動網》王牌記者「沃神」剛爆料，籃網隊送出27歲主力射手波達諾維奇(Bojan Bogdanovic)和前鋒麥卡洛(Chris McCullough)到巫師隊，換來索頓(Marcus Thornton)、前鋒尼克生(Andrew Nicholson)和今年首輪選秀權。

身高6呎8吋(約203公分)的波達諾維奇，主打小前鋒，本季平均每場可得14.2分，投籃命中率為44%，三分球命中率為35.7%。他去年代表克羅埃西亞打里約奧運，平均每場可飆25.3分，是大會得分王。

波達諾維奇優點是進攻能力強，但防守是一大缺陷。籃網本季場均失分114.2分，是全聯盟30隊最差，很明顯他不是球隊的重建人選。巫師獲得波達諾維奇後，可和雙衛沃爾(John Wall)和畢爾(Bradley Beal)，讓進攻火力極大化，可望在季後賽走更遠。

(中時電子報)