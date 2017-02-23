你信嗎？CIA稱 俄士兵遇外星人被瞬間石化
美國中央情報局(CIA)早先解密的百萬份檔案文件中，引起許多關注，其中有一份1993年的報告特地引人注目，美國情報部門獲得一份250頁的蘇聯國家安全局（KGB）機密文件，其中詳述多名士兵大戰外星人，發生如科幻電影般的超寫實場景，士兵們還被外星人「瞬間石化」，動彈不得！
這份標記為「1993年3月27日」建檔的機密文件顯示，來自蘇聯國家安全局(KGB)、厚達250頁的機密文件中記載，蘇聯軍方曾在西伯利亞地區遭到外星人攻擊，除了有大量紀錄照片及圖畫，更有2名生還者的證供。
KGB文件指，一隊士兵執行訓練任務時，突然發現一架不明飛行物體（UFO）在附近盤旋低飛，惶恐之下有人發射飛彈，將UFO擊落墜毀，殘骸落地後有5個身材矮小、有著巨大頭顱與大眼的人不明外星生物走出UFO。根據兩名生還士兵敘述，5個外星人突然「合體」成一個球體，發出巨大聲響，並散發出超強白色光芒，接著在數秒後爆炸，發出激烈強光，23名在場的士兵瞬間被石化，這兩名士兵則剛好躲於陰影後，逃過一劫。
最後，UFO殘骸及士兵屍體其後被運往莫斯科附近一個秘密科研基地化驗，軍方發現死亡士兵的身體組織全部變成石灰岩。CIA人聲稱，外星人的科技遠超人類的想像，這起復仇事件非常恐怖，令人不寒而慄。
雖然這份文件的確在CIA網站裡，但有專家提出質疑，中情局文件中所謂的「KGB密件」，其實是引述一份烏克蘭媒體，而這份烏克蘭媒體又只是引述一份加拿大的小報，可信度令人存疑。
(中時電子報)
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