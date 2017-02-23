今全台有雨 冷氣團南下 越晚越冷 北台灣剩13度

今天白天鋒面通過後，接著就是大陸冷氣團南下，北台灣白天就有涼意，各地氣溫愈晚愈低，預計到了深夜，北台灣低溫僅剩１３至１５度。(本報系資料照)

今天因白天鋒面通過台灣地區，因此上午各地天氣仍不穩定，全台都有降雨的機率。(翻攝自中央氣象局)

今天（２３日）因白天鋒面通過台灣地區，因此上午各地天氣仍不穩定，全台都有降雨的機率，而鋒面通過後，接著就是大陸冷氣團南下，北台灣白天就有涼意，各地氣溫愈晚愈低，預計到了深夜，北台灣低溫僅剩１３至１５度，中部約１６度左右，南部及花蓮約１８、１９度，台東受冷空氣影響會稍微延遲，低溫預計在２０度左右，提醒大家留意溫度變化，注意保暖。

根據中央氣象局資料顯示，今天中部以北及宜蘭降雨較明顯，有局部較大雨勢發生的機率，下午各地降雨趨緩，不過深夜開始華南雲雨區的水氣逐漸東移到台灣附近，天氣又轉為不穩定，因天氣變化快速，提醒民眾請隨時更新氣象局發布的最新天氣訊息。

另外，今天清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，搭機往返金馬請留意航班資訊；另外隨著東北風增強，今天下午起台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域將有８至１０級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，前往海邊活動或海上作業請注意安全。

空氣品質方面，今天空氣品質預報資訊顯示，中南部為橘色提醒(對敏感族群不健康)，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)