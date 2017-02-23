市場預測美原油存量增加 油價下跌

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彭博報導，由於預測美國原油存量再度增加，且市場將注意力轉到石油輸出國家組織（OPEC）是否將繼續減產，油價下滑。

根據分析師預測，美國上週原油供給量增加325萬桶。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）4月交割價格下跌74美分或1.4%，報每桶53.59美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油4月交割價格跌82美分或1.5%，報每桶55.84美元。（譯者：中央社簡長盛）1060223

(中央社)