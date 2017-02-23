大陸冷氣團南下 氣溫愈晚愈低

中央氣象局表示，23日天氣不穩定，有局部較大雨勢發生的機率；此外，鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，愈晚愈低。

氣象局指出，23日鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；台灣北部、東北部地區及金門、馬祖有陣雨或雷雨，中部、東部、東南部地區及澎湖有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

氣象局表示，鋒面預計在23日白天才通過台灣地區，因此上午各地天氣仍不穩定，全台都有降雨的機率，中部以北及宜蘭降雨較明顯，有局部較大雨勢發生的機率，下午各地降雨趨緩，不過深夜開始華南雲雨區的水氣逐漸東移到台灣附近，天氣又轉為不穩定，天氣變化快速。

溫度方面，鋒面通過後，接著大陸冷氣團南下，北台灣白天就有涼意，高溫比22日降3、4度，其他地區下午之後也逐漸降溫，各地氣溫愈晚愈低，預計到了深夜，北台灣低溫僅剩下13至15度，中部16度左右，南部及花連約18、19度，台東受冷空氣影響會稍微延遲，低溫預計在20度左右，提醒民眾留意溫度變化，注意保暖。

23日清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，搭機往返金馬請留意航班資訊。

此外，鋒面通過及東北風增強影響，22日下午起至23日上午間台灣附近各海面將有明顯風變，風向將由偏南風轉為偏北風；23日晨起至下午間台灣北部海面及台灣海峽北部平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級；台灣東北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽南部平均風力將增強至6到7級，雷雨區最大陣風9至10級，船隻請特別注意。1060223

(中央社)