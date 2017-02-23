大陸冷氣團南下 氣溫愈晚愈低
中央氣象局表示，23日天氣不穩定，有局部較大雨勢發生的機率；此外，鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，愈晚愈低。
氣象局指出，23日鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；台灣北部、東北部地區及金門、馬祖有陣雨或雷雨，中部、東部、東南部地區及澎湖有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。
氣象局表示，鋒面預計在23日白天才通過台灣地區，因此上午各地天氣仍不穩定，全台都有降雨的機率，中部以北及宜蘭降雨較明顯，有局部較大雨勢發生的機率，下午各地降雨趨緩，不過深夜開始華南雲雨區的水氣逐漸東移到台灣附近，天氣又轉為不穩定，天氣變化快速。
溫度方面，鋒面通過後，接著大陸冷氣團南下，北台灣白天就有涼意，高溫比22日降3、4度，其他地區下午之後也逐漸降溫，各地氣溫愈晚愈低，預計到了深夜，北台灣低溫僅剩下13至15度，中部16度左右，南部及花連約18、19度，台東受冷空氣影響會稍微延遲，低溫預計在20度左右，提醒民眾留意溫度變化，注意保暖。
23日清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，搭機往返金馬請留意航班資訊。
此外，鋒面通過及東北風增強影響，22日下午起至23日上午間台灣附近各海面將有明顯風變，風向將由偏南風轉為偏北風；23日晨起至下午間台灣北部海面及台灣海峽北部平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級；台灣東北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽南部平均風力將增強至6到7級，雷雨區最大陣風9至10級，船隻請特別注意。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。