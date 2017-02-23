聯準會預測很快升息 美股漲跌互見

我要評比

美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布的上次會議紀錄顯示，大部分決策官員認為，如果美國經濟按照目前速度溫和成長，可能「很快」就必須升息，美股收盤漲跌互見。

不過，這些決策官員也對總統川普的稅務和政府支出政策不確定性感到憂心。

道瓊工業指數漲32.60點或0.16%，報20775.60點。

以科技類股為主的那斯達克指數跌5.324點或0.09%，報5860.625點。

標準普爾500指數跌2.56點或0.11%，報2362.82點。

費城半導體指數跌0.3685點或0.04%，報990.0667點。（譯者：中央社簡長盛）1060223

(中央社)