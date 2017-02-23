改善野柳漁港環境！拚觀光、便漁民漁獲作業

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突堤碼頭施工後相片。（新北市漁業處提供）

野柳漁港位萬里區，屬交通部觀光局風景特定區範圍，為北北基地區民眾休憩旅遊重要景點，新北市政府農業局於去年執行該漁港碼頭改善工程計畫，使得漁港環境改善。經過整理的野柳漁港，其南側停泊區穩靜度達最佳狀態，漁船主不再害怕颱風侵襲亦提升漁港整體環境品質。

本工程包括鋪面改善、新設突堤碼頭、LED路燈及給水設施等工項，具有環境美化、碼頭擴建、增進漁船停泊作業安全等功能。其中新設之突堤碼頭，除了增加漁船停泊席位外，也將原本僅供平時停靠的泊區，提升至颱風侵襲停靠時安全性的水準。

突堤碼頭施工前相片。（新北市漁業處提供）

碼頭鋪面改善工項亦提供今年萬里區野柳保安宮舉行「2017 新北神明淨港文化祭」之活動空間，成為本地鄉親、外地遊客及媒體記者朋友們，拍攝一年一度難得盛會的最佳取景點。

神明淨港-勇士頂著寒風求平安。（新北市漁業處提供）

新北市農業局長李玟表示，野柳漁港位於萬里區野柳里，是利用野柳半島西側的天然灣澳建成，港口向西北，左望燭台雙嶼，右依女皇頭、仙女鞋、燭台石、象石等岩林立的野柳岬，坐南向北面海靠山而建，為北海岸漁業設施最完善的漁港。

此次改善工程塑造良好漁港環境，除再現野柳漁港漁村風華，也讓漁民漁獲作業更為便利，同時也方便到港遊玩民眾停車，品嚐各式生猛海鮮。

(中時電子報)