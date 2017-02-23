改善野柳漁港環境！拚觀光、便漁民漁獲作業
野柳漁港位萬里區，屬交通部觀光局風景特定區範圍，為北北基地區民眾休憩旅遊重要景點，新北市政府農業局於去年執行該漁港碼頭改善工程計畫，使得漁港環境改善。經過整理的野柳漁港，其南側停泊區穩靜度達最佳狀態，漁船主不再害怕颱風侵襲亦提升漁港整體環境品質。
本工程包括鋪面改善、新設突堤碼頭、LED路燈及給水設施等工項，具有環境美化、碼頭擴建、增進漁船停泊作業安全等功能。其中新設之突堤碼頭，除了增加漁船停泊席位外，也將原本僅供平時停靠的泊區，提升至颱風侵襲停靠時安全性的水準。
碼頭鋪面改善工項亦提供今年萬里區野柳保安宮舉行「2017 新北神明淨港文化祭」之活動空間，成為本地鄉親、外地遊客及媒體記者朋友們，拍攝一年一度難得盛會的最佳取景點。
新北市農業局長李玟表示，野柳漁港位於萬里區野柳里，是利用野柳半島西側的天然灣澳建成，港口向西北，左望燭台雙嶼，右依女皇頭、仙女鞋、燭台石、象石等岩林立的野柳岬，坐南向北面海靠山而建，為北海岸漁業設施最完善的漁港。
此次改善工程塑造良好漁港環境，除再現野柳漁港漁村風華，也讓漁民漁獲作業更為便利，同時也方便到港遊玩民眾停車，品嚐各式生猛海鮮。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。