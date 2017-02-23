承認駭客攻擊？ 俄軍宣布成立資訊戰部門

俄羅斯國防部長蕭依古去年12月在莫斯科參加一場會議。(美聯社)

俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)今宣布俄羅斯軍隊除了將繼續增加新的飛彈、飛機和坦克外，也成立了一個資訊戰部門。俄羅斯被許多西方國家指控發動駭客攻擊，這次宣佈是俄羅斯首此承認有駭客部門的存在。

根據美聯社(AP)報導，蕭依古雖然宣布成立資訊戰部，但他不願多談該部門的任務，只說「宣傳需要更聰明和有效率。」國防事務委員會主席Vladimir Shamanov也僅含糊地向俄媒表示，這個部門是為了保護國家國防利益，以及進行資訊戰，並補充該部門的任務是抵擋敵人的網路攻擊。

雖然俄羅斯國防安全委員會主席Viktor Ozerov表示，這個部門不是為了在國外發動駭客攻擊，但美國情報單位指控俄羅斯在美國大選期間，發動駭客攻擊、竊取民主黨的電郵內容。有些歐盟官員也擔心，俄羅斯會介入荷蘭、法國和德國即將在今年舉辦的選舉。

前國防部國際合作部官員Leonid Ivashov向俄羅斯新聞通訊社RIA Novosti表示，俄羅斯需要這個部門來擊退西方的宣傳，以避免讓西方國家有藉口攻擊俄羅斯。

除了資訊戰部外，蕭依古也在國會中宣布，俄羅斯去年已增加了一系列的武器，如41顆洲際彈道飛彈等，今年也將繼續現代化俄羅斯軍隊的武器，增加170架飛機、905台坦克及武裝車，海軍也將獲得17艘新船艦。策略核武單位也將獲得新的洲際彈道導彈，使得該部門每團最多將各有10台發射裝置。這些新武器也使得俄羅斯軍隊的人力需求大增，蕭依古表示在2018年之前俄羅斯軍隊將招募1,300名飛機駕駛。

(中時電子報)