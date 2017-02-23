世界最大產油國非沙烏地阿拉伯 而是...

俄羅斯去年12月超越沙烏地阿拉伯成全球最大的原油生產國。(圖片取自sputniknews)

誰是世界最大石油生產國？聯合石油數據計劃(JODI)發表最新數據指，俄羅斯去年12月超越沙烏地阿拉伯成全球最大的原油生產國，目前兩國都開始限制產量，提振油價。

據聯合石油資料庫（JODI）周一發佈的資料，JODI指，去年12月，俄羅斯原油日產量1049萬桶，比11月日產量少了2.9萬桶；而沙烏地阿拉伯原油日產量1046萬桶，比之前日產量少了26萬桶。這是自去年3月以來，俄羅斯原油產量首次超越沙烏地阿拉伯。

美國排名第3，去年12月原油日產量880萬桶，比11月份少10萬桶。伊拉克第4，原油日產量450萬桶；中國第5，12月份原油日產量398萬桶。

另外，俄羅斯和沙烏地阿拉伯均在2016年底削減石油產量，達成穩定石油市場協定，希望提振油價。

(中時電子報)